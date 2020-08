5 hommes à la maison : un candidat abandonne l'expérience, Emilie sous le choc

La semaine dernière, Jennifer donnait le coup d'envoi de "5 hommes à la maison", la nouvelle émission de dating de M6. Chaque semaine, une femme cherchant l'amour va accueillir chez elle 5 hommes susceptibles de lui correspondre pendant une semaine. Chaque jour, elle devra en éliminer un. Si l'infirmière libérale choisissait finalement Alexis à Jérémy, leur relation n'aura pas fonctionné. Emilie aura-t-elle plus de chance ?

Un candidat quitte "5 hommes à la maison" avant d'être éliminé

Cette semaine, l'ambulancière de 36 ans accueille chez elle Gregory, Guillaume, Jonathan, Sébastien et Damien, cinq candidats venus la séduire. Après une petite balade à la mer de Wimereux et un repas avec le papa de la candidate, celle-ci doit déjà faire un choix et éliminer l'un de ses prétendants. Sauf qu'un candidat prend les devants et lui annonce sa volonté de quitter l'expérience : il s'agit de Jonathan. "Je pense que je vais te faciliter la tache. Je ne vais pas rester", annonce l'ancien militaire devenu gérant d'entreprise à Emilie, qui ne s'y attendait pas.

Il dévoile les raisons de son départ

L'homme de 36 ans explique ne pas être à l'aise avec ce contexte de "compétition sentimentale" : "Je ne me sens pas à l'aise. D'habitude, je suis plus spontané. Là, je suis sur la retenue. Je n'arrive pas à casser ce truc. Ça n'a rien à voir avec toi. Tu es une personne super. Il y a beaucoup de choses chez toi de plaisantes. Mais c'est un contexte particulier". "Je ne me sens pas à l'aise dans cette situation-là. Ça fait deux jours que je ne me sens pas moi-même", ajoute-t-il face caméra. Un malaise que la candidate avait ressenti puisqu'elle avait décidé de l'éliminer lui...