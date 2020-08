24 heures chrono de retour ? Kiefer Sutherland veut un film

Kiefer Sutherland aurait-il des impôts à payer et aucune idée de comment régler la note ? La question peut se poser. 10 ans après la fin de 24h chrono, 6 ans après la diffusion de la saison bonus Live Another Day et même, en extrapolant, 3 ans après l'échec du spin-off de cette cultissime série, le comédien rêve à nouveau de voir cet univers reprendre vie sur nos écrans.

Nouvelle mission pour Jack Bauer ?

"J'ai toujours laissé la porte ouverte à un retour de 24h chrono dans le cas où quelqu'un aurait une excellente idée" a-t-il notamment révélé à Forbes, avant d'ajouter être prêt à reprendre son rôle de Jack Bauer dans un film, "Cela fait si longtemps que je me tape la tête contre un mur afin de réclamer un film que j'ai désormais une commotion cérébrale".

Car oui, le comédien l'assure, il a tellement envie de retrouver son personnage (ou besoin d'argent, c'est selon), qu'il est prêt à un retour de 24 heures chrono sous n'importe quelle forme, "Honnêtement le format de 24 ne sera pas plus important que la qualité de l'histoire". Les scénaristes sont prévenus, tout ce qu'il souhaite, c'est une intrigue originale qui lui permettra de courir partout, "Si quelqu'un arrive avec une histoire géniale qui peut être racontée en 2h, alors on fera un film. Et si quelqu'un débarque avec une histoire capable de durer 24 heures, alors on fera une série".

Entre Kiefer Sutherland et 24h Chrono ou Dominic Purcell et Prison Break, on ne sait pas quel acteur a le plus de difficultés à tourner la page.