"Une dinguerie", "incroyable", "10/10" : ce film cartonne partout dans le monde sur Netflix, et ce n'est que le début

Sur Netflix, plusieurs séries italiennes ont réussi à être dans le top 10 français de la plateforme de streaming, comme Baby, Guide astrologique des coeurs brisés, Trois mètres au-dessus du ciel, Suburra, ou encore Luna nera. Côté films aussi, l'Italie a connu des succès. On a notamment pu voir les succès de Yara, La Main de Dieu et A Classic Horror Story. Mais ce n'était rien comparé à ce long-métrage qui cartonne en France, en Europe, mais aussi partout dans le monde !

Dès la semaine de sa sortie (il est dispo depuis le 30 novembre dernier), il a fait 32,49 millions d'heures de vues. C'est le meilleur début d'un film italien sur Netflix, et l'un des meilleurs débuts de tous les temps ! Ce jeudi 8 décembre 2022, il est arrivé en troisième position dans le top des films Netflix les plus vus dans le monde, derrière Troll (numéro 1) et L'amant de Lady Chatterley (numéro 2).

Il s'agit de Il mio nome è vendetta (My Name Is Vendetta en anglais, Mon nom est Vendetta en français). Au casting, il y a le "Liam Neeson italien", Alessandro Gassman (vu dans Le Transporteur 2). L'histoire ? Sofia (Ginevra Francesconi) est une ado sportive, qui joue au hockey et semble mener une vie ordinaire. Mais un jour, elle prend son père Santo (Alessandro Gassman) en photo et poste l'image sur Instagram. Un simple post qui va bouleverser leurs vies... Des criminels débarquent chez eux et tuent la mère et l'oncle de Sofia. Elle va alors découvrir le passé sombre de son père dans la Ndrangheta, une organisation mafieuse de la région de Calabre. Mais l'adolescente s'alliera avec lui pour venger la mort de ses proches.

Les internautes adorent, et ça tombe bien car une suite serait en préparation

Sur Twitter, les internautes sont nombreux à avoir vu le film d'action violent et à l'avoir adoré. Les twittos ont kiffé cette histoire de vengeance et de règlements de comptes, sur fond de secrets de famille.