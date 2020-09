Baby saison 3 : pourquoi la fin de la série de Netflix est décevante

Une fin vraiment nécessaire ?

On a l'impression que les scénaristes se sont précipités pour conclure Baby, sachant qu'elle n'aura pas de saison 4. Ils ont voulu réunir un peu trop d'éléments (tout se mélange) sans prendre le temps de s'attarder sur certains, comme le procès de Fiore lors duquel la justice semble plus de son côté que de celui de Chiara et Ludovica. On lui rappelle quand même que le personnage de Giuseppe Maggio a incité deux ados à se prostituer ?

Au vu de toutes les charges contre lui, il aurait dû obtenir une lourde peine, mais manque de preuve, il s'en sort plutôt bien. En bref, cette saison 3 a peu d'intérêt et la saison 2 aurait tout aussi bien pu servir de conclusion, même si on attendait la réaction de Damian face au secret de Chiara avec impatience. Un secret qui a éclaté au grand jour comme prévu, mais était-ce vraiment le point important de la série avec Alice Pagani, Benedetta Porcaroli, qui a vécu cette expérience difficilement, Lorenzo Zurzulo, Riccardo Mandolini et Brando Pacitto ? Vous avez 3 heures 😉