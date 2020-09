Baby saison 3 : la série a été "une expérience difficile" pour Benedetta Porcaroli (Chiara)

Le secret de Chiara et Ludovica est-il révélé au grand jour ? Pour le découvrir, il vous suffit juste de mater la saison 3 de Baby, dispo sur Netflix depuis le 16 septembre 2020, qui est la dernière. Préparez-vous donc à faire vos adieux à Chiara (Benedetta Porcaroli), Ludovica (Alice Pagani), Damiano (Riccardo Mandolini), Niccolo (Lorenzo Zurzulo) ou encore Fiore (Giuseppe Magio). Si vous avez terminé l'ultime saison, vous devez sûrement avoir un petit goût amer.

"Je vais me détacher de Chiara naturellement"

En tout cas, la série italienne, inspirée de l'histoire vraie des "Baby Squillo" ("les prostituées bébés"), a permis aux acteurs de réellement lancer leur carrière : Lorenzo Zurzulo a par exemple aussi joué dans Sous le soleil de Riccione sur Netflix. Il y aura donc forcément un après Baby. En attendant la suite, Benedetta Porcaroli et Alice Pagani tirent le bilan de leur aventure qui a duré trois ans : "Personnellement, c'était une expérience difficile", avoue l'interprète de Chiara à Leggo.

Elle ajoute : "J'ai dû me mettre dans la peau d'une fille mi-ange, mi-démon. Dès le début, j'ai dû me plonger dans ses problèmes et être proche d'elle comme si c'était une amie. Maintenant, je vais me détacher de Chiara naturellement, mais je resterai toujours liée à elle. Ma vie a changé."

"J'ai commencé à voir les femmes différemment"

De son côté, Alice Pagani confie : "J'ai beaucoup appris avec elle. Je pense qu'elle sera toujours avec moi, c'est un personnage fort avec un côté enfantin et authentique. Je viens d'un village où il y a beaucoup de concurrence et peu de place. Baby m'a permis de me réconcilier avec le genre féminin. J'ai commencé à voir les femmes différemment et les aimer davantage. En trois ans, j'ai compris que la compétition entre femmes fait mal."