Guide astrologique des coeurs brisés saison 2 : la suite arrive et c'est pour très (très) bientôt !

C'était l'un de nos coups de coeur de la fin 2021 sur Netflix : dans Guide astrologique des coeurs brisés, on suivait Alice (Claudia Gusmano), productrice pour la télévision qui lançait une émission sur l'astrologie... et craquait pour son patron, le séduisant Davide (Michele Rosiello). Après la sortie des 6 épisodes de la saison 1, on apprenait que la saison 2 était déjà tournée. Et elle arrive déjà sur Netflix !

La saison 2 de Guide astrologique des coeurs brisés arrive déjà

En plus de la saison 2 de La Chronique des Bridgerton ou bien de la saison 6 de Outlander (découvrez notre top des séries à voir en mars), Netflix proposera bientôt la saison 2 de la série italienne. Et ce sera beaucoup plus rapide que prévu : les 6 nouveaux épisodes de Guide astrologique des coeurs brisés arrivent le 8 mars ! Oui, déjà ! De quoi nous remonter un peu le moral et on en en a bien besoin en ce moment.

Netflix Italie a déjà dévoilé la bande-annonce de la suite de la série (à voir en italien dans notre diaporama). Après avoir aperçu Davide en plein bisou avec une autre femme, Alice va tourner la page... avec Carlo ?! On vous rassure, si elle devrait se rapprocher de son ex, la productrice va aussi craquer pour un beau et charmant nouveau. Mais son histoire avec Davide est-elle vraiment terminée ? Pas si sûr... Cette suite de la série italienne va aussi poser ses valises à Paris, comme on peut le découvrir dans les images. Après le succès de l'émission coanimée par Tio, Alice et Davide vont voyager dans notre capitale. De quoi provoquer un nouveau rapprochement ? On y croit !

