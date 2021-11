Guide astrologique des coeurs brisés : une saison 2 confirmée... et déjà tournée !

Guide astrologique des coeurs brisés aura une saison 2

Après des séries italiennes comme Luna Park, Baby (qui s'est terminée) ou encore Trois mètres au-dessus du ciel, Netflix a sorti Guide astrologique des coeurs brisés (Guida astrologica per cuori infranti en VO). Une série italienne donc, adaptée du best-seller de Silvia Zucca. Et selon plusieurs médias d'Italie comme Cinematographe, le TV Serial et le Cosmopolitan italiens, une saison 2 a été officiellement commandée.

En effet, certains médias ont assisté à une conférence de presse en streaming pour la sortie de la saison 1. Une conférence avec les acteurs Claudia Gusmano (Alice), Lorenzo Adorni (Tio) et Michele Rosiello (Davide), mais aussi la créatrice Bindu de Stoppani et la réalisatrice Michela Andreozzi. Et ils ont confirmé une saison 2 pour Guide astrologique des coeurs brisés.

"Nous avons déjà tourné la deuxième saison cet été" a expliqué la créatrice de la série Netflix

Bindu De Stoppani, la créatrice de la série Guide astrologique des coeurs brisés, a ainsi annoncé comme l'ont rapporté les médias : "Nous avons déjà tourné la deuxième saison cet été. Tous les signes seront pris en compte. Je ne sais pas quand elle sortira". Non seulement la saison 2 est officialisée, mais en plus elle a donc déjà été tournée. Le tournage de la saison 2 s'est terminé cet été à Turin, en Italie (là où est aussi tournée la saison 1). Le tournage a eu lieu entièrement à Turin avec la contribution du Piemonte Film TV Fund et le soutien de la Film Commission Torino Piemonte.

Et la showrunner a précisé que les prochains épisodes de cette saison 2 seront consacrés aux 6 signes du Zodiaque restants, ceux qui n'ont pas encore été montrés dans la saison 1. Il y aura donc encore 6 épisodes pour finir le cycle des signes astrologiques.

Une date de sortie pas encore prévue

Les nouveaux épisodes sont actuellement en post-production, comme la créatrice l'a précisé à la conférence de presse. Du coup, la saison 2 n'a pas encore de date de sortie. Mais certains parient sur février 2022, pour la Saint-Valentin, et d'autres misent sur avril 2022, pour laisser plus de temps à la post-production.