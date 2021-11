Guide astrologique des coeurs brisés : pourquoi on craque pour la série Netflix

Parce que c'est une série feel good, qui fait penser à une rom-com

Il n'y a pas que le séries espagnoles (hello La Casa de Papel et Elite) et les séries sud-coréennes (Squid Game en tête) qui ont la côte sur Netflix. Les séries italiennes aussi sont nombreuses, comme Baby (dont la saison 3 a fini la série), Trois mètres au-dessus du ciel ou encore Luna Park.

Et celle qui fait parler d'elle en ce moment, c'est Guide astrologique des coeurs brisés. Pourquoi il faut mater la saison 1 de la série sur Netflix ? Car elle est ressemble à une comédie romantique en série. C'est un peu une sorte de Bridget Jones moderne, qui se passe en Italie au lieu de se passer au Royaume-Uni.

L'histoire, inspirée du livre de Silvia Zucca (véritable best-seller), raconte la vie d'Alice. Larguée par son mec, qui est aussi son collègue de travail, elle va vivre l'enfer : son ex se fiance avec une autre (qui, au passage, est enceinte de lui). Alors que quand Alice était en couple avec lui, il refusait tout engagement... Et en plus de ça, un nouveau boss débarque, Davide, et il se montre particulièrement intransigeant. Bref, elle ne sait plus quoi faire, sa vie privée et sa vie pro sont en train de dériver. C'est alors que l'héroïne rencontre Tio, un pro des astres qui lui assure qu'elle peut trouver l'amour en fonction des signes astrologiques. Commence alors un nouveau chapitre dans sa vie.