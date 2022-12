"Un bijou", "Ça fait 1h que je pleure" : ce film Netflix parfait pour les Fêtes enchante les internautes

En cette période de Noël, Netflix n'a pas décidé de se mettre en pause, bien au contraire. Ces dernières semaines, la plateforme a dévoilé de nouveaux programmes, pour le plus grand bonheur de ses nombreux abonnés. On a par exemple pu voir la saison 3 d'Emily in Paris qui nous a parfois un peu saoulé, la saison 2 hardcore d'Alice in Borderland ou bien la nouvelle série The Witcher qui s'est fait démonter par les fans.

Mais côté films aussi il y avait de quoi vibrer ! Par exemple devant Glass Onion, une histoire à couteaux tirés qui squatte le top des films les plus vus ou encore avec la suite d'un film d'horreur culte qui cartonne sur la plateforme après un bide au cinéma. Netflix a aussi mis en ligne pas mal de films de Noël mais aussi un autre long métrage attendu. Et il cartonne !

Ce film parfait pour les Fêtes que vous pouvez voir sur Netflix

Ce film, c'est Matilda, la comédie musicale. Si ce titre vous dit quelque chose, c'est tout à fait normal. Cette version 2022 réalisée par Matthew Warchus est basée sur un roman pour enfants sorti en 1998. Il a été adapté en film en 1996 avec Mara Wilson (vue aussi dans Madame Doubtfire) dans le premier rôle, puis a eu droit à une adaptation en comédie musicale à partir de 2010. C'est ce spectacle qui a fait son retour en version film sur Netflix.

Le film raconte l'histoire de Matilda Wormwood, un petite fille aussi extraordinaire qu'elle a une imagination débordante. Elle va alors intégrer une école dirigée par une terrifiante institutrice. Côté casting, le film est porté par la jeune Alisha Weir dont c'est le premier rôle principal. Autour d'elle, on retrouve une Emma Thompson métamorphosée mais aussi Lashana Lynch (Captain Marvel, Mourir peut attendre), Stephen Graham (Pirates des Caraïbes, Peaky Blinders) mais aussi Andrea Riseborough.

Disponible depuis le 25 décembre sur la plateforme, Matilda, la comédie musicale fait de plus en plus d'adeptes en France. Ce vendredi 30 décembre 2022, elle est classée numéro 4 des films les plus populaires de la plateforme. Et ceux qui l'ont vu sont sous le charme ! "Matilda la comédie sur netflix ? Incroyable ommmmg" ou bien "A voir sur Netflix, Matilda, qui est un bijou d'optimisme et de bonne humeur" peut-on lire sur Twitter.