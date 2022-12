"Vraiment une catastrophe", "insupportable" : cette nouvelle série obtient la pire note de l'histoire de Netflix, ça fait mal !

Du côté de Netflix, il y a les cartons largement applaudis, les petites séries géniales dont personne ne parle... et les gros échecs. Dans la première catégorie, on peut citer Mercredi qui a battu des records et dont la saison 2 pourrait être en danger ou bien Alice in Borderland qui vient de revenir avec de nouveaux épisodes. Du côté des petites séries qui valent le coup, on peut parler de Young Royals qui aura bien une 3ème (et dernière) saison ou bien de Warrior Nun, annulée bien trop tôt après seulement deux saisons. Et du côté des flops ? On a un exemple très récent.

>> Netflix : le plus mauvais film est français et possède la magnifique note de 0/100 ! Cocorico... <<

Lancée ce dimanche 25 décembre 2022 (date porte bonheur puisque c'est le jour de Noël, en 2020, que la plateforme a mis en ligne la première saison de La Chronique des Bridgerton, l'un de ses plus gros cartons), Netflix a dévoilé une nouvelle mini-série. Mais elle ne devrait pas rester dans les mémoires, contrairement aux aventures de Daphné, Anthony et les autres.

Cette série de Netflix est une catastrophe selon les internautes

Il s'agit de The Witcher : L'héritage du sang (ou The Witcher : Blood Origin en anglais). Comme son nom l'indique, il s'agit d'un spin-off de la série The Witcher, un autre carton de Netflix. Cette fois, pas de Henry Cavill et de Geralt de Riv : la série nous ramène 1200 ans avant les aventures du héros, et raconte la création du premier Sorceleur. Pourtant porté par un casting de qualité dont Michelle Yeoh, Sophia Brown ou encore Minnie Driver et composée de seulement 4 épisodes, la mini-série n'a pas DU TOUT convaincu les internautes.

Sur Twitter, ils ont été nombreux à réagir. Si certains n'étaient pas convaincu, d'autres ont carrément affiché leur déception totale. "Ne perdez pas votre temps avec la série The Witcher Blood Origin, vraiment une catastrophe" ; "The Witcher : Blood Origin c'est un énorme non. Ça se serait pas appelé The Witcher, c'était déjà juste regardable mais là... Pitié" ou encore "J'ai lancé 10 minutes du 1er épisode du dérivé de The Witcher sur Netflix mais c'est INSUPPORTABLE P*TAIN" peut-on lire sur le réseau social.