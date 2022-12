Netflix : cette série injustement sous-cotée aura une suite mais il faudra absolument la savourer

Sur Netflix, il y a des séries qui font des cartons. Cette fin 2022 nous l'a prouvé avec Dahmer : Monstre, l'histoire de Jeffrey Dahmer qui aura une saison 2 prochainement ou bien Mercredi qui a déjà dépassé le milliard d'heures de visionnages, en seulement trois semaines. Mais toutes les séries de la plateforme ne sont pas vouées à faire de tels cartons. Au contraire, la plupart restent plutôt confidentielles, même si certaines arrivent à se hisser dans le top 10 des séries les plus vues sur la plateforme.

Ça a par exemple été le cas pour Warrior Nun : malgré les critiques élogieuses et le soutien des fans, la série d'Alba Baptista n'aura finalement pas de saison 3 sur la plateforme, Netflix ayant décidé de l'annuler. Alors forcément, à chaque sortie, les fans tremblent pour leurs séries favorites.

>> "Netflix devrait avoir honte" : énorme scandale autour de Mercredi après les confessions de Jenna Ortega sur le tournage <<

C'était encore le cas récemment pour les fans de la série Young Royals. Le show suédois est revenu pour sa saison 2 le 1er novembre dernier sur Netflix, avec six épisodes toujours aussi addictifs. On ne peut pas vraiment dire que la série ait cartonné sur la plateforme. Heureusement, on a une bonne nouvelle - et une mauvaise - à vous annoncer.

Simon et Wilhelm bien de retour pour une saison 3, mais...

La bonne nouvelle vient de tomber : Young Royals aura bien une saison 3 sur Netflix ! Après un peu plus d'un mois de suspense, la plateforme vient de confirmer dans un tweet que la série portée par Edvin Ryding et Omar Rudberg aura bien une suite, qui ne devrait cependant pas arriver avant fin 2023 au plus tôt.

Le twist ? Cette saison 3 de Young Royals sera en fait la dernière pour la série suédoise. Il faudra donc bientôt faire nos adieux aux élèves d'Hilerska. Mais au moins, on aura droit à la suite après le cliffhanger fou de la saison 2. Pour rappel, dans la dernière scène, Wilhelm révélait lors d'un discours public que c'était bien lui qui était présent sur la sextape publiée sur le web, tandis que Sara dénonçait August à la police. On n'est pas prêts à leur dire adieux...