Surprise, Dahmer et The Watcher auront une saison 2, mais il y a un twist

S'il fallait retenir deux séries qui ont fait le succès de Netflix en cette fin 2022, on citerait sans hésiter Dahmer : Monstre, l'histoire de Jeffrey Dahmer et The Watcher. La série portée par Evan Peters a cartonné dans le monde entier et est devenue la deuxième série la plus vue en 28 jours de l'Histoire de la plateforme derrière la saison 4 de Stranger Things, avec plus de 856 millions d'heures de visionnages.

Quelques semaines après, le producteur Ryan Murphy dévoilait une autre série qui a passionné les internautes : The Watcher. Basée sur une histoire vraie bien flippante, elle a intrigué plus d'un téléspectateur avec sa fin ouverte et son suspense non résolu qui a provoqué pas mal de théories. Mais surprise, l'histoire des deux séries n'est pas terminée !

The Watcher revient avec une saison 2

Ce lundi 7 novembre 2022, Netflix a fait une double annonce ! On commence déjà par le renouvellement de The Watcher pour une saison 2. La série portée par Bobby Cannavale et Naomi Watts reviendra bien pour une suite. Pour l'instant, on ne sait pas ce qui nous attend dans les nouveaux épisodes : suivra-t-on le couple Brannock qui a quitté la maison à la fin de la saison 1 ? Le Watcher sera-t-il identifié ? S'agira-t-il d'une toute nouvelle histoire ? Il faudra patienter pour le savoir. En tout cas, une partie du casting avait déjà teasé une possible saison 2 dans une interview.

Monstre de retour (sans Jeffrey Dahmer)

Autre renouvellement surprise, celle de Monstre... mais sans Jeffrey Dahmer. La série devient en fait une anthologie et aura une saison 2 ET une saison 3. Chaque saison racontera l'histoire d'un serial killer différent dont les identités sont gardées secrètes pour le moment. Espérons pour Ryan Murphy qu'il y ait moins de polémiques cette fois...

Récemment, le producteur a démenti les propos des proches des victimes du tueur et assuré qu'il avait bien contacté les familles des victimes avant de faire la série. "Je n'ai jamais été contactée au sujet de la série. Je pense que Netflix aurait pu nous demander si cela nous gênait ou ce que l'on ressentait à ce sujet. Ils n'ont rien demandé, ils l'ont juste fait (...) C'est triste qu'ils se fassent de l'argent sur cette tragédie. C'est de la cupidité" avait confié la soeur d'une victime lors de la sortie du show.