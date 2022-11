The Watcher pourrait avoir une saison 2 sur Netflix : les actrices du casting dévoilent leurs idées pour la suite

The Watcher pourrait avoir une saison 2 sur Netflix : et des actrices savent déjà ce qu'elles veulent dans la possible suite

The Watcher, créée par Ryan Murphy et Ian Brennan, est dans le top 10 Netflix. La série est inspirée d'une histoire vraie choquante. Et si la fin de la saison 1 était décevante pour de nombreux abonnés de la plateforme de streaming, le final laisse la possibilité d'une suite. Y aura-t-il une saison 2 sur Netflix ? En tout cas, 4 actrices du casting ont donné leurs idées pour la suite.

Dans une vidéo postée sur la chaîne YouTube officielle de Netflix, Ryan Murphy a fait une table ronde avec Naomi Watts (Nora la propriétaire de la maison), Jennifer Coolidge (Karen l'agente immobilière), Mia Farrow (Pearl la voisine et soeur de Jasper), Noma Dumezweni (Theodora la détective privée) et Margo Martindale (Mo la voisine et femme de Mitch) qui sont au casting.

Et le créateur a demandé à Jennifer Coolidge si elle voyait une suite pour The Watcher : "Alors, Jennifer, que pensez-vous de The Watcher saison 2 ? Etes-vous excitée ? La suite des aventures de Karen Calhoun ? Tu ne crois pas qu'elle va reprendre l'agence de Darren Dunn ? Je pense que c'est la patronne de la ville".

"J'espère qu'elle va coucher avec Darren Dunn" a répondu la star, en faisant référence à l'acteur Matthew Del Negro, le patron de Karen, qui détient l'agence immobilière. "Je pourrais faire en sorte que ça arrive" dans la possible saison 2 a confirmé Ryan Murphy. Et Mia Farrow est intervenue pour dire que son personnage aussi devrait "coucher avec Darren". "Peut-être que tout le monde couche avec Darren Dunn et que c'est ça la série" a réagi le showrunner, amusé.

L'enquête n'est toujours pas résolue aujourd'hui, alors les possibilités sont infinies pour une éventuelle saison 2

Plus sérieusement, si Ryan Murphy pense qu'une saison 2 est possible pour The Watcher, c'est parce que comme précisé à la fin des épisodes, l'enquête n'est toujours pas résolue aujourd'hui. En effet, on ne connaît toujours pas l'identité du harceleur de Westfield. Et en plus, le cauchemar continue pour les nouveaux propriétaires de la maison. Donc il y a encore des choses à dire dans une éventuelle suite !

Déjà, "lorsque nous le tournions, il y avait des choses qui sortaient sur Reddit, où l'on disait : 'Voici un nouveau suspect, voici une autre idée, voici une autre chose'" a confié celui à qui on doit aussi la série Dahmer sur Netflix, "On recevait des tuyaux, du genre : 'Voilà un autre suspect'. Je recevais des emails anonymes, 'N'oubliez pas ce suspect'". En clair, vu que "The Watcher" n'est pas trouvé et que d'autres suspects peuvent s'ajouter à l'enquête, une saison 2 pourrait voir le jour.