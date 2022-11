The Watcher : le vrai stalker identifié ? La théorie la plus folle sur la série

Les téléspectateurs sont plus que jamais passionnés par les histoires vraies un peu flippantes. Après le succès de Dahmer : Monstre, l'histoire de Jeffrey Dahmer, c'est la série The Watcher, également créée par Ryan Murphy, qui a rendu accro les abonnés de Netflix. Le show est inspiré d'une histoire vraie, celle de la famille Broaddus : après avoir acheté une maison à Westfield dans le New Jersey, ils ont été la cible de lettres de menaces d'un mystérieux stalker appelé The Watcher. La police n'a jamais trouvé le véritable coupable et l'enquête est toujours en cours.

Comme dans l'histoire vraie, la série se termine sur ce mystère puisqu'on ne sait pas qui a harcelé Dean (Bobby Cannavale) et Nora (Naomi Watts). Mais sur le web, certains ont des idées sur l'identité du stalker. Vous n'allez pas y croire...

La théorie folle sur The Watcher

Si certains internautes ont soupçonné les voisins d'être le Watcher, une théorie bien plus dingue circule aussi sur le web. Laquelle ? La maison située au 657 Boulevard serait en fait la principale responsable ! On vous explique : dans la série, plusieurs éléments laissent penser que la maison pourrait en fait être hantée et maudite et rendre ses habitants complètement fous. Par exemple, John Graff, l'un des propriétaires de la demeure, a été harcelé et a fini par assassiner toute sa famille.

Si on suit cette théorie, Dean pourrait en fait être le Watcher malgré lui : possédé, il serait à l'origine des lettres et quitterait la maison à temps avant d'être complètement sous l'emprise du lieu. La scène de fin de l'épisode 7 (le dernier de la série) a aussi intrigué certains internautes : Dean se présente sous le prénom de John au nouveau propriétaire et son attitude est très étrange. On peut notamment le voir regarder dans son rétroviseur quand le nouveau propriétaire regarde s'il a reçu du courrier, alors qu'une musique angoissante est entendue en fond.

Alors, Dean était-il en fait le Watcher ? Cette théorie folle est en tout cas assez probable si on prend en compte la possibilité d'une intrigue surnaturelle dans la série.