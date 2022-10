Dahmer : le créateur de la série Netflix accuse les familles de victimes de mentir, "pas une seule personne ne nous a répondu"

Depuis sa sortie sur Netflix, la série Dahmer – Monstre : L'Histoire de Jeffrey Dahmer est sur toutes les lèvres. D'abord, les abonnés Netflix ont été nombreux à avoir la gerbe devant les épisodes dans lesquels Evan Peters incarne Jeffrey Dahmer, le serial killer qui a violé, tué, démembré et même mangé (oui il était cannibale) ses victimes.

Mais en plus de ça, les familles des victimes du tueur de Milwaukee se sont aussi plaintes de la série. Une soeur d'une des victimes était furieuse qu'ils se "fassent de l'argent sur cette tragédie", et une mère d'une des victimes a dit que "ça ne s'est pas passé comme ça" pour la mort de son fils. D'autres membres des familles des victimes ont aussi révélé qu'ils n'auraient jamais été contactés, ni même prévenus, qu'une série sur Jeffrey Dahmer allait voir le jour. Mais Ryan Murphy, le créateur de la série, affirme pourtant bien avoir contacté les familles des victimes contrairement à ce qu'elles disent. Et ce sont elles qui auraient refusé de parler.

Ce jeudi 27 octobre 2022, au DGA Theatre à Los Angeles (Etats-Unis), Ryan Murphy a confié, comme l'a rapporté The Hollywood Reporter : "C'est quelque chose sur lequel nous avons fait des recherches pendant très longtemps. Et nous, au cours des trois, trois ans et demi où nous étions vraiment en train de l'écrire, de travailler dessus, nous avons contacté environ 20 des familles et amis des victimes en essayant d'obtenir des informations, de parler aux gens et pas une seule personne ne nous a répondu dans ce processus".

"Nous nous sommes donc beaucoup appuyés sur notre incroyable groupe de chercheurs qui... je ne sais même pas comment ils ont trouvé la plupart de ces choses. Mais c'était comme un effort jour et nuit pour nous d'essayer de découvrir la vérité sur ces gens" a précisé celui qui a aussi créé les séries American Horror Story, Glee, Pose, Ratched ou encore The Politician.