Encore en deuil, cette mère démonte la série Dahmer de Netflix : "Ça ne s'est pas passé comme ça"

La série Netflix Monstre : L'histoire de Jeffrey Dahmer pas assez véridique ?

La série Monstre : L'histoire de Jeffrey Dahmer cartonne sur Netflix depuis sa sortie. La série créée par Ryan Murphy (Nip/Tuck, Glee, American Horror Story, Scream Queens, Pose) montre Evan Peters dans le rôle du serial killer. Et il y a même un docu Jeffrey Dahmer : Autoportrait d'un tueur dispo sur Netflix, pour compléter les infos sur le tueur. Mais après déjà une grosse polémique autour de Dahmer, une mère d'une victime a taclé la série de la plateforme de streaming...

Eh oui, Shirley Hughes était la mère de Tony Hughes, l'une des victimes de Jeffrey Dahmer. Il s'agit de l'aspirant mannequin qui était sourd et a été tué à l'âge de 31 ans en 1991. On le voit dans l'épisode 6. Ce lundi 10 octobre 2022, la maman toujours en deuil a expliqué à The Guardian que la mort de son fils n'était pas comme montrée à l'écran. Pour rappel, on voit Tony Hughes rencontrer Jeffrey Dahmer en soirée, avant de se faire frapper par un marteau et de se faire manger le foie.

"Ça ne s'est pas passé comme ça"

Elle a lâché que "ça ne s'est pas passé comme ça". "Je ne vois pas comment ils peuvent faire ça. Je ne vois pas comment ils peuvent utiliser nos noms et balancer des trucs comme ça dans la nature" a déploré Shirley Hughes.

Plusieurs autres proches des victimes ont aussi critiqué la série Netflix, reprochant ne pas avoir été prévenus, ni même consultés.