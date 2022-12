Netflix sur le point de perdre l'une de ses séries cultes ? La plateforme réagit

Une nouvelle qui a fait plaisir aux nombreux internautes qui ne se lassent pas de voir ou revoir la série avec Steve Carell. Pour rappel, The Office a été diffusée entre 2005 et 2013 à la télévision américaine et suit le quotidien d'employés d'un bureau d'une société de vente de papier. On y retrouvait le patron délirant Michael Scott, l'employé tyrannique Dwight (Rainn Wilson) ou encore le couple qui fait fondre tout le monde : Pam (Jenna Fisher) et Jim (John Krasinski). Si vous n'avez pas encore vu The Office, qui est adaptée de la série britannique du même nom avec Ricky Gervais, alors 2023 est le moment parfait pour y mettre !