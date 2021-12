Madame Doubtfire : que deviennent les enfants du film ?

Lors de la sortie de Madame Doubtfire, Lisa Jakub qui jouait la fille ainée Lydia avait 15 ans. Après le film, elle a tenu plusieurs rôles au cinéma et à la télévision, notamment dans Independence Day, sorti en 1996. Mais en 2000, à 22 ans, elle décide de se retirer et de ne plus tourner devant les caméras. Elle s'est mariée en 2005 avec Jeremy Jones et s'épanouit dans plusieurs carrières. Elle est devenue auteur de romans, prof de yoga et a lancé en 2021 son site BlueMala, sur lequel elle donne des conseils liés à la santé mentale. Lisa Jakub est en effet engagée et parle régulièrement de son combat contre la dépression et l'anxiété. Elle a aujourd'hui 42 ans.