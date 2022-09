"Toujours en train de représenter les femmes grosses en déchet" : une scène grossophobe et homophobe dans la saison 2 de Destin, la saga Winx ?

Une scène grossophobe... et homophobe ?

En plus de critiquer les stylistes de Terra par rapport à son look au bal d'Alféa, les twittos ont aussi poussé un autre coup de gueule. Car en plus de trouver cette scène grossophobe, vu qu'elle est la seule fée mal habillée, plusieurs l'ont aussi jugé homophobe... puisque Terra est lesbienne (elle fait son coming out dans la saison 2).

"L'embrouille entre Flora et Terra aurait pu aussi mentionner la grossophobie et ça aurait été parfait mais non elle a juste dit qu'elle était jalouse. Et après elle a fait un coming out mimi mais bon..." a tweeté un(e) internaute. "Je suis très dérangé-e par le fait que Terra soit la petite grosse qui n'a pas confiance en elle, jalouse de sa pote hétéro skinny, et au final 'Oh I'm gay'" a écrit un(e) autre personne, "Genre dont get me wrong, super happy for her, son coming out et tout, et je l'ai toujours bien appréciée. Mais j'en ai marre que les gros soit représentés uniquement comme des gens qui souffrent, qui ont pas confiance en eux etc et au final 'ah en fait jsuis lesbienne'".