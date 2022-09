Destin, la saga Winx saison 2 : comment l'arrivée de Flora a sauvé la série Netflix

Les fans du dessin-animé Winx Club, qui a fêté ses 18 ans cette année, avaient hâte de découvrir la version en live-action. Et si certains étaient déçus de ne pas voir Flora dans les épisodes, elle arrive enfin dans la suite ! La saison 2 de Destin, la saga Winx (Fate : The Winx Saga en VO) est dispo depuis ce vendredi 16 septembre 2022 sur Netflix, et PRBK a pu voir les 7 épisodes. Et en plus l'arrivée de Flora, il y a de nombreux rebondissements à l'école de magie d'Alféa, dans l'Autre Monde !

Mais au fait, comment se terminait la saison 1 de Destin, la saga Winx ?

A la fin de la saison 1 de la série Netflix, Bloom (Abigail Cowen) libère Rosalind (Lesley Sharp) et découvre qu'elle a été enlevée par Rosalind quand elle était bébé (et orpheline), qui l'a confiée à ses parents qui sont en fait ses parents adoptifs (et humains). Rosalind piège Silva (Rob James-Collier) et le fait emprisonner pour trahison, soutenue par la reine des fées, alias la mère de Stella (Hannah van der Westhuysen). Rosalind tue Dowling et fait croire que la directrice d'Alféa s'est enfuie, devenant alors la nouvelle directrice de l'école de magie.

Bloom, Sky (Danny Griffin), Stella, Musa (Elisha Applebaum), Terra (Eliot Salt), Aisha (Precious Mustapha), Riven (Freddie Thorp), Beatrix (Sadie Soverall), ou encore Sam (Jacob Dudman) vont alors devoir se préparer au pire...

>> Destin, La Saga Winx : les personnages ressemblent-ils vraiment à ceux du dessin-animé ? <<

Une suite encore plus magique et plus sombre, avec l'arrivée de Flora

La saison 2 de Destin, la saga Winx commence à la rentrée des classes à Alféa, avec Rosalind à sa tête (son visage a changé parce que c'est l'actrice Miranda Richardson qui l'incarne désormais dans les épisodes). Alors que tout le monde pensent toujours que Dowling a disparu, Bloom, Stella, Terra, Musa et Aisha veulent tenter de faire sortir Silva de prison.

Les fées deviennent aussi proches de Flora (Paulina Chávez), la cousine de Terra et nouvelle venue à l'école magique. Son arrivée va non seulement réjouir les fans parce qu'ils l'attendaient, mais aussi parce que Flora va vraiment apporter de nouvelles intrigues dans cette suite. Ce nouveau personnage va en effet avoir un love interest étonnant, et être importante dans plusieurs intrigues. Elle n'est pas juste plantée là, en arrière-plan, Flora va prendre des décisions qui auront des conséquences.

Côté coeur, Bloom et Sky sont toujours en couple et sur un petit nuage, pendant que Musa et Sam vivent eux aussi heureux et amoureux. Beatrix et Riven, eux, semblent toujours prendre du bon temps ensemble.

Mais cette nouvelle année n'est pas de tout repos, et en dehors des histoires d'amitié et d'amour, les fées aux grands pouvoirs magiques vont devoir redoubler d'efforts. Car si elles ont réussi à venir à bout des Brûlés dans la saison 1, cette saison 2 voit d'autres monstres, bien plus dangereux, essayer de les battre...

La saison 2 de Destin, la saga Winx prouve qu'il y a encore plusieurs histoires à explorer sur les fées d'Alféa. On ne se lasse pas que nos héroïnes de dessin-animé aient pris vies. D'autant plus que les intrigues de la série en live-action sont différentes de celles de la série originale. Du coup, on en redemande !