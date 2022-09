"Je voulais des fées niaises, j'ai des gens qui bais***" : avec ses scènes de sexe, la saison 2 de Winx a choqué nos souvenirs d'enfants innocents

Dans la saison 2 de Destin, la saga Winx, les étudiants ne sont pas tous si innocents et purs que ça parmi Bloom (Abigail Cowen), Stella (Hannah van der Westhuysen), Sky (Danny Griffin), Musa (Elisha Applebaum), Terra (Eliot Salt), Aisha (Precious Mustapha), Riven (Freddie Thorp), Beatrix (Sadie Soverall), Sam (Jacob Dudman) ou encore Flora (Paulina Chávez).

Les twittos pensaient retrouver la magie et l'univers ultra girly et coloré de Winx Club, et non autant de scènes de cul comme dans d'autres séries teens. De quoi décevoir celles et ceux qui voulaient plus de magie et moins d'histoires de fesses. "Je regarde les Winx et les scènes de sexe elles servent à rien c'est bon là", "Frère, la saison 2 des Winx elle commence sur une scène de sexe, trop tôt les gars, trop tôt", "Netflix met du sexe dans une série sur les Winx ça me fout trop la haine ptn je voulais des fées super niaises avec des vêtements colorés etc et j'ai des gens qui baisent", "Mais j'ai jamais vu des Winx autant porter sur le cul ??? Wsh Sky et Bloom s'ils se la donnent pas 3x par jour ils meurent???"... Les tweets sont nombreux à parler de ça.

La saison 2 carrément comparée à Elite, 50 nuances de Grey et 365 jours

Certains internautes sont même allés jusqu'à comparer la saison 2 de Destin, la saga Winx avec la série espagnole Elite, connue pour ses scènes de sexe et ses plans à trois. Plusieurs twittos ont aussi fait la comparaison avec les sagas sexy Fifty Shades of Grey / 50 nuances de Grey et 365 Dni / 365 jours.

"Fate the Winx Saga saison 2 c'est devenu Élite ou ... ?", "Euh par contre les plans à 3 dans la saison 2 de Winx, Netflix c'est pas la bonne série ça c'est dans Élite hein", "La saison 2 c'est 50 nuances de #winx où quoi", ou encore "Destin : la saga Winx s'inspire de 365 jours. Désolé mais je ne suis pas un pédophile qui aime voir des ados faire des plans à 3. Y a-t-il une histoire ici ou juste des hormones ?" ont-ils par exemple écrit sur Twitter.