"Quelle génération de tarés" : cette fille change la couleur de ses yeux avec un tatouage définitif et choque la Toile

Ce dimanche 15 janvier, M6 diffusait un nouveau numéro de Zone Interdite consacré cette fois-ci aux scandaleuses dérives de la médecine esthétique. Une pratique qui a explosé ces dernières années. Il faut dire que de nombreux influenceurs et personnalités publiques y ont eu recours et en font parfois même la promotion sur les réseaux sociaux.

Le reportage suivait notamment Sherine, une jeune femme qui souhaite changer une partie clé de son visage. Complexée par la couleur de ses yeux, celle-ci va tenter une opération pratiquée sur seulement un millier de Français jusqu'à présent : la kératopigmentation, soit un tatouage définitif de la cornée dont le coût est de 7 500 euros. "Une dizaine d'ophtalmologues au monde osent pratiquer cette opération", apprend-on dans le reportage. Et on comprend pourquoi ! Cette intervention plus que délicate, comme n'importe quelle autre, comporte des risques, dont l'un est la perte de la vue.

Sherine scandalise les internautes

Si Sherine est ravie du résultat - elle a échangé ses yeux marrons pour des yeux verts - cette séquence a néanmoins choqué les téléspectateurs et internautes. Ces derniers ne comprennent pas que l'on puisse aller si loin dans le changement physique.

