"Petit update par rapport à mes fesses" : Jessica Thivenin s'inquiète face à un souci de santé suite à ses chirurgies

Les temps sont durs pour Jessica Thivenin. Il y a quelques jours, la mère de famille s'est disputée violemment avec son mari Thibault Garcia. "Non, c'est mort par contre. Tu ne me parles pas comme ça, encore moins devant les enfants. M'insulter devant les enfants, ça, je ne pardonne pas. Ça, c'est mort", a-t-elle lâché à son chéri après leur embrouille. Si tout va désormais mieux entre les parents de Maylone et Leewane, la maman a un nouveau problème à régler : ses douleurs aux fesses.

Souvenez-vous, il y a deux ans, Jessica s'est fait implanter des prothèses aux fesses. Cette opération lui a valu de nombreuses critiques auxquelles elle a répondu cash. "Je l'ai fait pour me faire plaisir, pas pour les autres, mais quand je vois certaines personnes qui critiquent... Ils feraient mieux de s'occuper de leur cul justement et de s'occuper de construire leur vie", a-t-elle déclaré, avant d'ajouter : "C'est bon, je vous ai montré le résultat, je suis contente, je suis heureuse, point final ! Occupez-vous d'autre chose maintenant, on passe (...) Vous n'allez pas parler de mon derche tout le temps, on a compris (...) À quoi ça sert de débattre sur mes fesses pendant 100 ans ?"

"Je n'ai pas d'infection aux fesses, ni de problème de prothèses"

Malheureusement, récemment, la star des Marseillais s'est plaint de douleurs au niveau de ses fesses justement. "J'ai tout le temps des douleurs. Pas au quotidien, mais d'un coup j'ai une douleur qui arrive de nulle part et ça me pince, ça me fait mal. (...) Enceinte, je vivais un enfer", a-t-elle révélé, avant d'ajouter : "J'ai des patchs pour la douleur, que je me retrouve à mettre souvent. (...) J'ai aucune autre opération qui me fait mal, mais c'est vrai que les fesses ça me fait mal. Ce ne sont pas les implants qui me font mal, mais ce sont des points, certains points, un nerf. (...) Je suis un peu dégoutée, la vérité après ce n'est pas tout le monde, c'est toi et ta chance. J'ai 30 ans, j'ai mal mais ça va. Mais quand j'aurai 70 ans et que je vais avoir ces douleurs... Je vais tomber par terre".

Des propos qui ont beaucoup inquiété ses fans. Ce lundi 9 janvier 2023, la gagnante des Apprentis aventuriers 5 s'est de nouveau confiée sur le sujet. "Petit update par rapport à mes fesses, parce que tout le monde m'a dit que je devrais aller voir la clinique, parce que c'était peut-être une infection. Alors non, je n'ai pas d'infection aux fesses, ni de problème de prothèses. Je pense que c'est un problème de muscle, de nerf qui est coincé et en fait", a-t-elle indiqué.

"C'est un problème que je n'avais pas avant de faire mes prothèses aux fesses"

Celle qui a "une douleur comme un pincement" sur le côté droit a ensuite précisé : "J'avais fait des injections au sacrum chez un docteur du sport car ma douleur était plus basse avant. Là, elle est plus haute. Donc je vais prendre un rendez-vous. Mais c'est vrai que c'est un problème que je n'avais pas avant de faire mes prothèses aux fesses. Je ne sais pas si ça peut venir aussi des grossesses, car des choses peuvent se déclencher. Mais comme j'ai eu les fesses et la grossesse... je ne sais pas d'où ça vient. Pendant celle de Leewane, j'avais mal".

On espère que Jessica découvrira d'où viennent exactement ces douleurs et qu'elles s'arrêteront rapidement.