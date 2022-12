"M'insulter devant les enfants, je ne pardonne pas" : violente embrouille entre Jessica Thivenin et Thibault Garcia

Décidément, Jessica Thivenin n'est pas épargnée ces derniers jours ! Ce mardi 20 décembre 2022, la star des Marseillais a reçu de nombreuses critiques à cause d'un placement de produit posté sur son compte Instagram.

"J'ai commandé avec le code de Magali l'année dernière jamais reçu !! Alors 👏👏 bravo les arnaques et après on répond même pas aux clients !!", "Idem pour moi j'ai jamais reçu", "Encore un produit Wish, allez next", "Je t'aime de tout mon coeur, mais c'est de la m*rde ton truc. Ne retombe pas là dedans. Tu étais bien repartie", "75€ pour ça ??? Qu'on trouve à moins de 20€ sur internet ??? Tu prends vraiment les gens pour des c*ns", peut-on lire, entre autres en commentaire d'une vidéo dans laquelle elle fait la promotion d'un appareil pour faire des vagues dans les cheveux.

Grosse embrouille entre Jessica et Thibault

Après s'être attirée les foudres des haters, c'est son mari qu'elle a dû supporter. "Je me suis embrouillé avec elle, je l'ai insultée et tout. Le top. Donc là, on est en embrouille, chaud. Là, elle fait style elle n'entend pas et tout... Mais on a eu une très grosse embrouille, à deux doigts d'annuler les vacances au ski et tout. Enfin pas à deux doigts, elle les a annulées (...) On s'est embrouillés, comme un couple. Elle me fait trop de réflexions ça m'a saoulé, c'est bon", explique Thibault Garcia en story.

"M'insulter devant les enfants, ça je ne pardonne pas"

"Je m'excuse", déclare-t-il ensuite en s'adressant directement à sa femme. Mais cela ne suffit pas à calmer Jessica qui semble en avoir gros sur la patate : "Non, c'est mort par contre. Tu ne me parles pas comme ça, encore moins devant les enfants. M'insulter devant les enfants, ça, je ne pardonne pas. Ça, c'est mort".

Après s'être fait rembarrer, le gagnant des Apprentis aventuriers 5 a pris le temps de raconter à ses fans la raison de leur dispute : "Dans la nuit elle ne faisait que tousser. Et moi, je lui ai dit 'bon, moi tu me fais de la peine, demain matin première heure, je vais te chercher à la pharmacie un petit médicament pour te soigner'. Et quelques minutes après, je fais un mauvais rêve et je lui mets un coup de coude. Coup de coude en pleine face, coup de coude mâchoire. Donc là, qu'est-ce qu'elle me dit dans la nuit 'j'en ai marre, je me barre' (...) Mais je n'ai pas fait exprès, je dormais ! Du coup, ça a commencé comme ça"

"J'ai l'impression qu'elle ne m'aime plus"

"Donc elle s'est levée du mauvais pied (...) Je lui dis 'la petite est réveillée, va la chercher', parce que je ne peux pas, je suis avec le petit. Du coup, elle me fait une tête en mode genre 'Ouais, tu ne sers à rien'. Comme si j'étais en train de jouer à la PlayStation 4", continue Thibault, avant d'ajouter : "En fait, ça fait quelques jours que j'ai l'impression qu'elle ne m'aime plus. Voilà. Et donc, du coup, je ressens qu'elle ne m'aime plus, et je perds confiance en moi".

"Menteur va !", le coupe la jolie blonde, alors que son mari n'insiste : "Mais je te jure que c'est vrai ! Du coup, elle ne me fait que des réflexions et des machins, et du coup, j'ai vrillé, mais je l'aime". "Depuis que tu es rentré de Miami, c'est un boulet frère. C'est un boulet !", conclut Jessica.

On espère que tout va vite s'arranger pour le couple.