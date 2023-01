"J'ai remis des prothèses plus grosses" : Stéphanie Clerbois (Mamans et célèbres) détaille sa dernière opération de chirurgie esthétique

Stéphanie Clerbois a marqué les téléspectateurs de Secret Story 4 en 2010. Elle a ensuite participé aux Anges de la télé-réalité 3 en 2011, puis fait une apparition en guest dans Secret Story 7 en 2013. La jolie blonde est ensuite devenue maman d'un petit Lyam, né en 2015.

Elle a donc fait une petite pause au niveau des tournages de télé-réalité, avant de faire son come-back dans La Villa des Coeurs Brisés 3 en 2017. Elle a ensuite enchaîné avec Les Marseillais vs Le Reste du Monde 5 et Les Anges 11, avant d'intégrer le casting de Mamans et célèbres. Elle nous a d'ailleurs raconté son pire souvenir dans cette émission lors d'une interview.

Stéphanie Clerbois se confie sur son opération des seins

Très présente sur les réseaux sociaux, la mère de famille se confie régulièrement à ses abonnés Instagram. Récemment elle est revenue sur sa dernière opération de chirurgie esthétique qui a eu lieu au mois de décembre 2022.

"J'ai refait ma poitrine il y a trois semaines. Ça faisait douze ans maintenant que je m'étais fait opérer pour la première fois. Donc il fallait opérer. En plus, lors de l'opération, le chirurgien a vu que j'avais une prothèse qui commençait à suinter", a-t-elle révélé.

"J'avais un sein beaucoup plus gros que l'autre"

Celle qui a donné naissance à son deuxième enfant, une petite Charlize en 2020, a dévoilé qu'elle avait "remis des prothèses plus grosses", avant de préciser : "Ma poitrine avait vraiment changé depuis le deuxième allaitement. Elle était vachement moins galbée et surtout, ce qui me complexait le plus, c'était le fait que j'avais un sein beaucoup plus gros que l'autre et vraiment plus tombant".

Stéphanie Clerbois a ensuite répondu à une fan qui lui demandait si elle avait eu mal : "La première fois, j'ai eu très mal durant deux jours (...) Cette fois-ci, ce n'était vraiment pas douloureux, sauf en faisant certains mouvements. Apparemment, la place était déjà faite donc c'est moins douloureux".

"Ça a été très compliqué de tout respecter"

Concernant les contre indications à respecter après l'opération, Stéphanie a tenu à prévenir ses abonnées : "Normalement, je devais rester un certain temps sans porter quoi que ce soit. Ça a été très compliqué de tout respecter, surtout avec Charlize. Alors un conseil les mamans, si vous vous faites opérer de la poitrine, soyez sûres d'avoir quelqu'un pour vous aider".

Les jeunes mamans savent donc désormais à quoi s'en tenir si elles veulent se faire refaire les seins.