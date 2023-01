"Ça devient moche" : Nabilla adepte de chirurgie esthétique, elle avoue regretter certaines opérations

On ne la présente plus. Révélée dans L'amour est aveugle, Nabilla Benattia est rapidement devenue une star du petit écran. La sulfureuse brune a ensuite enchaîné avec d'autres émissions de télé-réalité avant de monter d'un cran en présentant Love Island et Cosmic Love, la nouvelle émission où les participants s'en remettent aux astres pour trouver l'amour.

Si elle renvoie l'image d'une femme sûre d'elle et qu'elle n'hésite pas à dire ce qu'elle pense, Nabilla a plutôt tendance à rester discrète lorsqu'il s'agit de parler de chirurgie esthétique. Bien qu'elle admet volontiers être passée par la case bistouri, elle ne tient cependant pas à s'éterniser sur le sujet et garde ses opérations réalisées pour elle.

Nabilla veut être plus naturelle

Dans une nouvelle interview accordée à Télé Loisirs, la femme de Thomas Vergara s'est finalement laissée aller aux confidences. "C'est bien pour celles et ceux qui ont du mal à vivre avec un défaut", dit-elle avant de mettre en garde celles et ceux qui y prendraient rapidement goût. "Mais je pense que des personnes en abusent beaucoup et du coup ça devient moche. Il faut rester un maximum naturel. Moi-même, j'ai fait retirer des choses que j'avais faites dans le passé. Retour au naturel !".

En 2021, la maman de Milann et Leyann avait tenu à mettre les choses au clair sur son évolution physique. "J'assume les choses que je fais (...), mais je ne veux pas qu'on invente des choses fausses". Si son augmentation mammaire est une évidence, ses autres interventions restent secrètes. "Ce n'est pas tabou, mais perso", avait-elle expliqué.

Elle dément avoir fait une liposuccion

Les rumeurs ? Nabilla en fait souvent les frais. Néanmoins, quand elles concernent son physique, la jeune femme n'hésite pas à démentir. "Par exemple, quand on m'invente une liposuccion. Non, je n'en ai jamais fait. J'ai toujours eu un ventre très plat, je n'ai pas eu besoin de faire de liposuccion. Les gens sensés le savent. Je suis une personne hyper fine (...). Je pèse 56 kilos, c'est le poids que j'ai fait toute ma vie. Pourquoi faire une liposuccion ? Vous voulez que j'enlève quoi ? Un bout d'os ?".

Son postérieur avait lui aussi beaucoup fait parler : "On me dit que j'ai des prothèses dans les fesses. Non, je vous l'ai dit et redit : je n'en ai pas et je n'en mettrai jamais. Je ne trouve pas ça beau. Je n'en ai pas envie, je n'en ai pas besoin". Voilà qui est devrait mettre fin une bonne fois pour toutes aux ragots.