Cosmic Love : date de sortie, casting... tout ce qu'il faut savoir sur la nouvelle émission de dating présentée par Nabilla

Après Love Island France, Nabilla Benattia anime une nouvelle émission sur Amazon Prime Video

Nabilla Benattia s'était fait connaître dans L'amour est aveugle et Les Anges de la télé-réalité, mais depuis, elle a su se bâtir une carrière. Elle a défilé pour Jean-Paul Gaultier, a été chroniqueuse dans TPMP, a sorti plusieurs livres, a eu son docu-réalité Nabilla : Sans Filtre, est devenue influenceuse et businesswoman en lançant des marques de beauté... Bref, tout le monde connaît Nabilla. Et depuis quelques temps, la femme d'affaires est aussi devenue animatrice. Après avoir présenté Love Island France sur Amazon Prime Video, la star va animer une toute nouvelle émission sur la même plateforme de streaming : Cosmic Love.