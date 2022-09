"C'est un petit peu lourd" : Nabilla veut quitter Dubaï pour revenir en Europe

Après Laurent et Jazz Correia qui ont annoncé qu'ils allaient quitter Dubaï, un autre couple star pourrait rapidement déménager : Nabilla et Thomas Vergara. La star de télé-réalité a partagé ses envies de départ en story.

"On pense à revenir habiter en Europe. Pas forcément en France, mais peut-être à Londres. À Dubaï je me sens bien, mais d'un côté je me sens vraiment éloignée de tout. Y a pas non plus 45 choses à faire. La vie extérieure est très restreinte, étant donné qu'il fait toujours très chaud. Y a de très beaux endroits, des beaux restaurants, des Mall... C'est vraiment sympa, mais pour y vivre à l'année, je ne vous cache pas que c'est un petit peu lourd, un peu pesant", explique celle qui a récemment accouché de son deuxième enfant.

"Je ne me verrais pas continuer à habiter là-bas toute ma vie"

"Je respecte énormément Dubaï, mais je ne me verrais pas continuer à habiter là-bas toute ma vie. C'est vachement bien quand on habite en Europe, parce qu'on peut faire beaucoup plus de choses, notamment les Fashion Week. C'est vrai que c'est des choses que j'aime vraiment faire", conclut Nabilla.

Les internautes n'en reviennent pas...

Booba, qui est en guerre contre les influenceurs depuis plusieurs mois, a partagé la vidéo sur Twitter. Depuis, les internautes ont réagi en masse et beaucoup sont révoltés en voyant à quel point elle est déconnectée.