"Je pourrais me mettre à la retraite" : Nabilla Benattia (Cosmic Love) bientôt prête à quitter les écrans et les réseaux pour sa famille ? Elle se confie

De retour sur Amazon Prime Video avec l'émission de Dating Cosmic Love qu'elle anime, Nabilla Benattia est une femme heureuse. Que ce soit du côté de sa vie de famille avec son mari Thomas Vergara et ses enfants Milann et Leyann, ou de sa carrière d'influenceuse sur Instagram ou Snapchat, l'ex-candidate des Anges a tout réussi et pourrait dès à présent prendre sa retraite pour profiter de ses proches et son argent à seulement 30 ans. Pourtant, à en croire ses propos, elle ne compte pas se reposer sur ce succès et compte au contraire mener d'autres gros projets.