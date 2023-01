"Le Scorpion, comme tout le monde !" : Nabilla Benattia dévoile le signe astro qu'elle aime le moins pour la sortie de Cosmic Love sur Prime Video

Depuis aujourd'hui, les abonnés d'Amazon Prime Video peuvent découvrir Nabilla Benattia à l'animation de Cosmic Love. La plateforme de streaming a dévoilé les 14 premiers épisodes de la saison 1. Dans cette nouvelle télé-réalité, quatre jeunes filles célibataires tentent de trouver l'amour grâce à l'astrologie. Au casting, on ne retrouve que des candidats anonymes. Dans une interview qu'elle nous a accordée, Nabilla se confie sur son expérience et sur cette émission qui lui tient particulièrement à coeur.

>> Cosmic Love : date de sortie, casting... tout ce qu'il faut savoir sur la nouvelle émission de dating présentée par Nabilla <<

Purebreak : Peux-tu nous expliquer le concept de l'émission ?

Nabilla : C'est un dating show, avec donc des personnes qui viennent pour trouver l'amour. Mais pour cela, elles seront aidées par l'astrologie. Il y a tout ce point de vue astrologie : quel est ton signe ? Est-ce qu'on match ou pas ? Est-ce qu'on est fait pour être ensemble ou pas ? Donc voilà, c'est un mélange d'astrologie et de dating.

Qu'est-ce qui t'a donné envie d'animer ce programme ?

Justement, le fait que ce ne soit pas seulement tourné autour de la recherche de l'amour m'a plu. Le fait qu'on parle d'astrologie m'a attiré. J'aime ça. Je trouve ça hyper intéressant de découvrir quels signes vont bien ensemble. Une astrologue était là aussi, c'était vraiment une expérience très très cool. En tant qu'animatrice, ça m'a également permis d'apprendre plein de choses sur ce métier et donc j'ai tout de suite accepté.

Tu t'intéressais à l'astrologie avant d'animer ce programme ?

Disons que je connaissais mon signe. Comme tout le monde quoi ! (rire) Après, pour être honnête, non je ne m'y intéressais pas de fou. Je connaissais mon signe, celui de ma famille, de mon chéri... Ça s'arrêtait là. Mais maintenant, j'en sais beaucoup plus grâce à Cosmic Love !

Justement, tu t'es renseigné sur le signe astro de Thomas avant de te mettre en couple avec lui ?

Non, pas avant de me mettre avec lui, je l'ai su après. Mais ça va, il a un bon signe. Il est Vierge. Ce sont des gens qui sont hyper ordonnés, un peu psycho parce qu'ils veulent que tout soit parfait, perfectionnistes... Moi, je suis un peu tout l'inverse, mais ça va, on se supporte (rires). Pour un garçon, franchement, c'est un bon signe.

Dans l'émission, les candidates peuvent trouver l'amour grâce au thème astral. C'est quoi exactement un thème astral ?

Alors, pour trouver son thème astral, il faut savoir : ta date de naissance, ton heure de naissance, ton lieu de naissance. C'est beaucoup plus précis qu'un simple horoscope.

"C'était vraiment important pour moi de faire le in et le off"

En plus de l'animation, tu es également la confidente des candidates. C'était important pour toi de jouer ce rôle de grande soeur ?

Oui parce que je n'avais pas envie de juste faire l'animation et de laisser les candidates livrées à elles-mêmes une fois les caméras éteintes. J'avais vraiment envie de les accompagner. Je sais à quel point c'est compliqué quand tu viens d'arriver. C'était vraiment important pour moi de faire le in et le off.

Dans l'astrologie, il y a un terme qui reste assez flou pour la plupart des gens : "l'ascendant". Tu peux expliquer ce que c'est et comment on le détermine ?

C'est vrai, je l'ai appris y a pas longtemps ! Je savais que j'étais Verseau, mais je ne connaissais pas mon ascendant. Mais en fait, c'est hyper important parce qu'en fait, tu es moitié ton signe et moitié ton ascendant. Moi, mon ascendant, c'est Capricorne. J'aime bien parce qu'après on ma expliqué que l'ascendant de Thomas c'était Bélier, le mien, Capricorne, et que donc deux bêtes à cornes, ça se frite un peu. Donc ça m'en a appris beaucoup plus. Maintenant, au lieu de regarder que Verseau, je regarde Capricorne et Verseau.

Maintenant que tu es une pro de l'astrologie, tu t'es renseignée sur les thèmes astraux de tes enfants ?

Oui ! Il y en a un qui est Gémeaux et l'autre qui est Balance. Ça leur correspond bien parce que le Gémeaux il est très cool, très posé, alors que le Balance fonce et tout. En fait, ça me permet de mieux les connaître. Tes enfants, tu ne les connais pas tout de suite, tu apprends à les connaître, et donc les thèmes astraux peuvent aider à deviner leurs caractères.

>> "Je vous trouve plus belle que la Joconde" : Nabilla sous le charme d'une star française <<

Le signe astro avec lequel tu t'entends le mieux ?

Soit Verseau, soit Cancer. Ma meilleure amie et ma mère sont Cancer et à chaque fois qu'il y a un Verseau, je m'entends bien avec. Donc je dirais ces deux-là.

Le signe astro avec lequel tu t'entends le moins bien ?

Le Scorpion, comme tout le monde ! En fait, les Scorpions ne disent pas tout. Ils sont hyper sensibles, mais ils cachent tous leurs sentiments. Ils sont hyper durs à cerner. Ils jouent un peu à des jeux pour se protéger. Donc c'est vraiment un signe qui prend du temps à connaitre.

Le signe astro qui est ton match parfait selon toi ?

Bah Vierge ! Comme Thomas !

"Pour ces émissions, il faut des candidats qui viennent de nulle part"

Comment as-tu trouvé les candidats de Cosmic Love ?

Je les ai trouvés vraiment spontanés comparé à ce qu'on voit dans les émissions actuelles. Maintenant, on a l'impression que les candidats ont compris les codes et tout, et je trouve que ça dénature le truc. Là, dans Cosmic Love, je les ai trouvés spontanés, bienveillants... Ils venaient vraiment pour les bonnes raisons. Ils voulaient vraiment trouver quelqu'un pour partager leur vie. Ce sont des candidats authentiques, spontanés et adorables.

Est-ce qu'il y a des candidats déjà connus que tu aimerais voir dans une prochaine saison ?

Non parce qu'ils ont clairement trop les codes pour moi. Pour ces émissions, il faut des candidats qui viennent de nulle part, qui n'ont jamais fait de télé, qui ont une démarche sincère, qui ne veulent pas faire de la télé pour faire de la télé, mais qui veulent vraiment trouver l'amour. Pour ce format d'émission bien évidemment, puisque c'est un dating show.

Ça fait du bien de voir de nouveaux candidats...

Oui... On voit toujours les mêmes têtes qui sont recyclées et recyclées d'émissions en émissions... C'est bon quoi !

"J'aimerais beaucoup continuer sur cette voie"

C'est la deuxième fois que tu animes un programme, on peut te considérer comme une vraie animatrice télé maintenant ?

Ah ça, c'est à vous d'en juger ! (rires) Moi en tout cas, je kiffe faire ça. Je m'amuse, je rigole, c'est un vrai travail dans lequel j'apprends des choses. Et puis ça me permet aussi d'ajouter une corde à mon arc. C'est un métier reconnu, je suis hyper fière ! J'aimerais beaucoup continuer sur cette voie.

Tu as des projets ?

Bah s'il y a une saison 2, forcément, je vais la faire ! Donc j'espère !

Est-ce qu'il y a une émission que tu rêverais d'animer ?

La Star Academy j'adorerais ! Je suis une grande fan de la Star Ac ! C'est cool, les candidats ils ne sont pas "bizarres" (rire), ils ont du talent. Ça chante, ça danse, c'est trop bien !

Lors de ta dernière émission, il y a eu un confinement. Tu as eu peur que ça recommence ?

J'ai eu trop peur ! (rires) Pour Love Island, on n'a même pas pu finir l'émission, parce qu'il y a eu le Covid. On m'avait dit 'faut rentrer, y a des zombies dans les rues, c'est le Coronavirus'... Je ne savais même pas ce que c'était moi à l'époque ! Si jamais il y a un autre confinement là, on va dire que c'est de ma faute, c'est sûr ! (rires) Plus sérieusement, heureusement, cette fois on a bien pu finir le tournage, tout s'est super bien passé et j'ai hâte que ça sorte !

>> Nabilla : Sans Filtre, le docu réussi d'Amazon Prime Video qui montre l'humain derrière la star <<

Si vous voulez découvrir Nabilla en tant qu'animatrice de Cosmic Love, foncez dès maintenant sur Amazon Prime Video !

Propos recueillis par Mathis Ferrut. Contenu exclusif. Ne pas reproduire sans citer PureBreak.com.