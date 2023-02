"Même le film Titanic est plus vieux qu'elle" : l'âge de la nouvelle conquête de Leonardo DiCaprio déprime les internautes

Il est l'un des acteurs les plus talentueux de sa génération. Leonardo DiCaprio a tout pour lui. Beau, riche, sensible à l'environnement... difficile de ne pas craquer pour le comédien. Et ce dernier a également l'embarras du choix en ce qui concerne les femmes. Néanmoins, il a une (très) grosse préférence pour les jeunes. Leonardo est en effet connu pour ne pas sortir avec des filles de plus de 25 ans.

Sa dernière histoire officielle en date ? Celle avec Camila Morrone. En couple depuis plusieurs années, la rupture entre l'acteur et le mannequin a eu lieu juste après que celle-ci a fêté ses 25 ans... Leo ne s'est pas laissé abattre puisqu'il a ensuite fricoté avec Gigi Hadid (elle a pourtant plus d'un quart de siècle). "Leo et Gigi sont sortis ensemble plusieurs fois cet été", a déclaré une source à InTouch Weekly. "Ils se connaissent depuis plusieurs années et ils sont très attirés l'un par l'autre. Elle est exactement son type : magnifique, sexy mais aussi discrète avec une attitude unique".

>> Il ne vous reste plus qu'une semaine pour voir ce thriller fou avec Leonardo Dicaprio qui a divisé les critiques <<

Un flirt qui n'a finalement pas duré. Car oui, à en croire les nouvelles rumeurs qui courent sur la Toile, Leonardo DiCaprio aurait jeté son dévolu sur une jeune femme de... 19 ans ! L'heureuse élue se nomme Eden Polani et travaille en tant que mannequin (pour changer). Un nouveau record d'âge pour l'acteur de 48 ans qui ne plaît pas du tout aux internautes. Beaucoup d'entre eux ont fait part de leur dégoût sur Twitter.