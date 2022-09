Leonardo Dicaprio : miracle, il s'intéresserait à une star de plus de 25 ans ! (Et vous la connaissez forcément)

Il y a quelques jours, on apprenait que Leonardo DiCaprio se serait séparé de Camila Morrone. Cela a beaucoup amusé les internautes, car la rupture a eu lieu juste après qu'elle ait fêté ses 25 ans. Les fans ont publié un tableau qui prouve que ses relations avec Gisele Bündchen, Bar Refaeli, Blake Lively, Erin Heatherton, Toni Garrn, Kelly Rohrbach, Nina Agdal et donc Camila Morrone, se sont toutes arrêtées juste après que ses conquêtes aient fêté leur 25e anniversaire. "Donc là je viens de me dire que sa prochaine meuf sera peut-être une 2000", "Dans 4 mois, j'aurai 25 ans, il me reste 4 mois pour pécho Leonardo DiCaprio 😭", pouvait-on lire, entre autres, sur Twitter.

En rapprochement avec Gigi Hadid ?

Mais la règle serait en train de voir apparaître une exception ! En effet, l'acteur, qui a été visé par une blague de Kenan Thompson lors de Emmy Awards 2022, serait en gros rapprochement avec Gigi Hadid, 27 ans.

Selon les révélations de InTouch Weekly, Leonardo DiCaprio et Gigi Hadid ont été vus ensemble plusieurs fois : "Leo et Gigi sont sortis ensemble plusieurs fois cet été", a déclaré une source, avant d'ajouter : "Ils se connaissent depuis plusieurs années et ils sont très attirés l'un par l'autre. Elle est exactement son type : magnifique, sexy mais aussi discrète avec une attitude unique".

"Ils apprennent à se connaître"

D'après People, l'acteur qui a fait le buzz à cause de son yacht serait très attiré par la mannequin. "Ils apprennent à se connaître", peut-on lire, pendant qu'une source balance : "Leo poursuit définitivement Gigi. Ils ont été vus traîner avec des groupes de personnes. Cela ne fait que quelques semaines depuis la rupture. Depuis, il traîne avec ses amis et sa famille".

Alors, Leonardo DiCaprio et Gigi Hadid vont-ils bientôt officialiser une bonne nouvelle ? Affaire à suivre.