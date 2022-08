"Sa prochaine meuf sera peut-être une 2000" : Leonardo DiCaprio célibataire, la date de péremption des 25 ans a encore frappé

Leonardo DiCaprio séparé de Camila Morrone, il est de nouveau célib

Leonardo DiCaprio est célèbre pour ses nombreux films à succès comme Roméo + Juliette, Titanic (dont il n'était pas fan d'une réplique), Shutter Island, Inception, Le Loup de Wall Street, The Revenant, Once Upon a Time... in Hollywood ou encore plus récemment Don't Look Up sur Netflix. Mais il est aussi connu pour ses relations avec des femmes beaucoup plus jeunes que lui, et souvent (voire quasiment tout le temps) mannequins. Un peu comme George Clooney avant qu'il ne trouve Amal.

L'acteur de 47 ans était en couple avec la mannequin et actrice Camila Morrone, avec qui il a 23 ans d'écart. Ils étaient en couple depuis 2017, mais avaient attendu 2020 avant d'officialiser leur relation. Et désormais, il serait de nouveau célibataire selon People. Une rupture qui daterait de ce mois d'août 2022.