Titanic : 8 secrets sur le film culte avec Leonardo DiCaprio et Kate Winslet

4. My Heart Will Go On a failli ne pas être dans le film

Tout aussi culte que le film, la chanson My Heart Will Go On de Céline Dion a cartonné et même remporté l'Oscar de la meilleure chanson originale. Mais saviez-vous qu'elle avait bien failli ne jamais se retrouver dans le long-métrage ? A l'origine, James Cameron ne voulait intégrer que des chansons instrumentales mais a finalement changé d'avis en découvrant le titre de l'artiste québécoise. C'est le compositeur du film, James Horner, qui a enregistré en secret la chanson avec Céline Dion et le parolier Will Jennings.

5. James Cameron a doublé Leonardo DiCaprio pour une scène

Oui, vous avez bien lu : James Cameron a doublé Leonardo DiCaprio pour une scène. Enfin, le réalisateur a plutôt servi de... doublure main. Dans le film, Jack dessine Rose alors qu'elle est nue. Ce sont en fait les mains de James Cameron qui ont été filmées en train de dessiner et non pas celles de Leonardo DiCaprio. Car s'il est un très bon acteur, on dirait que côté dessin, ce n'est pas trop ça !