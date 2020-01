Titanic : découvrez quelle actrice a failli jouer Rose à la place de Kate Winslet

Si l'on devait citer un film qui a changé la carrière de Leonardo DiCaprio, ce serait sans aucun doute Titanic. Avec ses 2 milliards de dollars au box-office et ses 20,7 millions d'entrées en France où il est le film le plus vu de tous les temps, Titanic reste une oeuvre majeure du cinéma et a fait de Kate Winslet et Leonardo DiCaprio des stars internationales. L'acteur n'avait que 23 ans quand le film est sorti en salles tandis que sa partenaire à l'écran en avait 22. Mais Rose a bien failli avoir un autre visage.

Claire Danes a failli jouer dans Titanic

Eh oui, Claire Danes aka Carrie Mathison dans Homeland dont la saison 8 sera la dernière vient de dévoiler qu'elle avait refuser d'incarner Rose dans Titanic. L'actrice explique avoir reçu cette proposition alors qu'elle venait tout juste de terminer le tournage de Roméo + Juliette où elle donnait la réplique à Leonardo DiCaprio justement ! Mais pourquoi a-t-elle refusé ce rôle ? Dans le podcast Armchair Expert, Claire Danes a confié qu'elle n'était pas prête pour un film de cette envergure.

L'actrice s'est souvenue de l'émotion de Leonardo DiCaprio quand il lui a appris qu'il avait été choisi pour interpréter Jack. "Il m'a regardé et m'a dit : 'Je le fais ! Je le fais !'. Je pouvais voir qu'il n'était pas très sûr de lui. Mais il disait : 'On s'en fout, il faut que je le fasse'. Je l'ai regardé et je lui ai dit : 'Je comprends complètement pourquoi tu le fais. Moi, je ne suis pas prête pour ça'. Et je pense que je n'étais vraiment pas prête. Et je me souviens quand le film est sorti... Il a été propulsé dans une autre stratosphère" a confié Claire Danes. C'est le moins qu'on puisse dire ! Après ce succès, Leonardo DiCaprio a enchaîné les films et les succès.