Cette blague sur Zendaya et DiCaprio a fait rire toute la salle des Emmy Awards (à l'inverse du palmarès)

Et un nouveau record pour Zendaya ! En remportant à nouveau le prix de meilleure actrice dans une série dramatique aux Emmy Awards 2022 (découvrez le palmarès complet de la cérémonie, qui a franchement énervé beaucoup de monde), la star révélée dans Shake it Up est devenue la plus jeune actrice à remporter deux fois un trophée dans les catégories "acteurs". Il faut dire que sa prestation dans le rôle de Rue, une ado tourmentée et accro à la drogue dans Euphoria, a scotché les téléspectateurs. Et pourtant, la chérie de Tom Holland est loin d'être une ado. Et c'est d'ailleurs son âge qui a été au coeur d'une blague lors de la cérémonie de remise de prix.

La blague osée sur Zendaya et Leonardo DiCaprio

Cette année, c'était l'humoriste et acteur Kenan Thompson qui présentait les Emmy Awards. Il s'en est mieux sorti que Chris Rock qui s'était pris une gifle de Will Smith aux Oscars et a quand même osé des blagues et franchement, c'était plutôt drôle. Comme par exemple celle sur Zendaya ! Soulignant que la star de Euphoria et Dune avait fêté ses 26 ans la semaine dernière, Kenan Thompson a lâché : "26 ans, c'est un âge étrange à Hollywood. Tu es assez jeune pour jouer une lycéenne mais trop vieille pour sortir avec Leonardo DiCaprio". Une blague qui semble avoir un peu gêné l'actrice. La preuve en images :