Leonardo DiCaprio : un écologiste hypocrite ? Ses vacances en yacht ne plaisent pas du tout

Leonardo DiCaprio, un écologiste de renom

Depuis le début de sa carrière, Leonardo DiCaprio n'a jamais cessé de lutter contre le dérèglement climatique et s'est toujours battu pour éveiller les consciences en matière d'écologie. Parmi ses actions les plus mémorables, on peut souligner la création de la Leonardo DiCaprio Foundation en 1998 qui a pour objectif de soutenir les différentes organisations dédiées au développement durable, ses dons réguliers de plusieurs dizaines de millions de dollars à divers organismes ou encore la production de plusieurs documentaires engagés.

Des actions fortes et importantes qui lui ont notamment permis d'être nommé "messager de la paix" par l'ONU en 2014 avec pour mission d'aider à lutter contre le réchauffement climatique et de voir des scientifiques nommer une nouvelle espèce de coléoptère en son honneur (Grouvellinus leonardodicaprioi) afin de souligner son implication dans le sauvetage de l'environnement. Rien que ça !

Les vacances de l'acteur font polémique

De quoi comprendre que Leonardo DiCaprio, déjà beau-gosse et talentueux, est donc un homme parfait sans aucun défaut ? La réponse est... non (comme quoi, c'est possible d'avoir un point commun avec lui !). Alors que l'acteur est actuellement au casting du film Don't Look Up (Netflix) qui critique magnifiquement l'aveuglement volontaire du public et du monde politique devant les catastrophes qui nous entourent, il se retrouve aujourd'hui au centre d'une polémique inattendue.

En effet, après une année 2021 à nouveau chargée, Leonardo DiCaprio a logiquement souhaité prendre quelques jours de vacances pour se ressourcer. De fait, pour ce début d'année 2022, c'est sur l'île de Saint-Barthélemy dans la mer des Caraïbes qu'il a décidé de sortir son plus beau slip de bain et se reposer au côté de Camila Morrone, sa copine. Le twist ? Plutôt que de dormir sur la plage façon aventurier de Koh Lanta, le couple a décidé de séjourner sur le Vava II aka l'un des plus grands yachts privés au monde qui appartient au milliardaire Ernesto Bertarelli.

L'hypocrisie de DiCaprio pointée du doigt

Or, vous vous en doutez, ce bateau est absolument tout SAUF écologique. Alors que l'on peut y trouver à l'intérieur une salle de sport, une piscine, un cinéma et une piste d'atterrissage pour un hélicoptère, il faudrait débourser près de 300 000 dollars pour faire le plein... de carburant (pas facile tous les jours d'être le banquier de millionnaires). A ce sujet, étant donné qu'il ne fonctionne bien évidemment pas à l'énergie solaire, ce serait donc près de 435 300 litres de diesel qui seraient nécessaires pour l'utiliser ce qui, si l'on en croit le Dailymail, provoquerait une émission de près de 238kg de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru. Et pendant ce temps-là, on nous demande de faire pipi sous la douche pour sauver la planète. Hum.

Et forcément, ce côté "faites ce que je dis, pas ce que je fais" ne plait pas du tout au public. Aussi, il suffit désormais de faire un tour sur les réseaux sociaux pour voir la colère gronder vis-à-vis de ce comportement à la fois égoïste et hypocrite de l'acteur. Si pour l'heure Leonardo DiCaprio ne s'est pas encore expliqué sur ce fail, les critiques sont déjà particulièrement virulentes à son encontre.