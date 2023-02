Il ne vous reste plus qu'une semaine pour voir ce thriller fou avec Leonardo Dicaprio qui a divisé les critiques

C'est peut-être grâce à son rôle dans The Revenant que Leonardo DiCaprio a remporté son unique Oscar en 2016, mais cela ne signifie pas pour autant que l'acteur ne méritait pas d'en remporter d'autres avant. En 2010 par exemple, devant la caméra de Martin Scorsese, il nous avait déjà offert une prestation bluffante et puissante dans l'incroyable thriller Shutter Island.

Un thriller bluffant qui ne cesse de surprendre

Adapté du roman éponyme signé Dennis Lehane, le film nous plonge sur l'île de Shutter Island en 1954 où est installé un hôpital psychiatrique qui renferme certains des plus dangereux criminels du pays. Le marshal Teddy Daniels (DiCaprio) et son coéquipier Chuck Aule (Mark Ruffalo) y sont envoyés afin d'enquêter sur l'étrange disparition de Rachel Solando, une patiente de l'établissement. Leur seul indice pour expliquer sa fuite ? Une série de chiffres et de lettres incompréhensible laissée sur une feuille de papier.

Comme si la recette DiCaprio + Scorsese + Thriller n'était déjà pas suffisante en elle-même pour nous promettre un film de grande qualité, que ce soit en terme d'acting ou de mise en scène, Shutter Island possède surtout pour lui l'avantage d'une histoire incroyable aux rebondissements tous plus fous et passionnants les uns que les autres. Les règles évoluent constamment et les personnages ne sont pas les seuls à se prendre des claques face aux découvertes tant les surprises qui ponctuent le récit sont féroces. Une situation finalement logique quand on sait que Dennis Lehane est également l'auteur des livres Mystic River et Gone Baby Gone, deux autres thrillers emblématiques de ces 30 dernières années.

>> Titanic : 8 secrets sur le film culte avec Leonardo DiCaprio et Kate Winslet <<

Un film qui ne fait pas l'unanimité

A noter toutefois que, si Shutter Island est effectivement une belle réussite cinématographique à voir absolument - le film est d'ailleurs le plus gros succès de Scorsese au box-office en France, ce n'est pas le film le plus plébiscité du réalisateur. Tandis que le public lui a accordé la note de 77% sur Rotten Tomatoes, les journalistes ont de leur côté abaissé le score à 68%.

Rassurez-vous, les critiques restent bonnes, mais certains ont tout de même eu du mal à embarquer dans ce voyage mystérieux parfois un peu trop lourd et pas assez subtil. Aussi, là où Film.com assure qu'il s'agit d'un "mystère brillamment construit", le Daily Telegraph se montre nettement moins enthousiaste : "Shutter Island aurait pu être l'un de ces TGV à l'hystérie divertissante mais le train ne quitte jamais la station".

C'est peut-être d'ailleurs IGN qui décrit le mieux ce film en confessant qu'il s'agit "d'un film moyen de Martin Scorsese qui reste pourtant bien meilleur que la plupart des meilleurs films des autres réalisateurs".

Shutter Island est actuellement disponible sur Amazon Prime Video jusqu'au 15 février 2023.