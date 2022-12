"Les Français ont des critères de beauté" : pas de candidates rondes à Miss France 2023 ? Sylvie Tellier s'explique (et c'est limite)

L'ouverture d'esprit et le concours Miss France, ce n'est pas toujours un concept qui cohabite très bien. Et ce ne sont pas les nouveaux propos de Sylvie Tellier qui nous contrediront. Une déception tant on imaginait que les mentalités avaient pourtant ENFIN évolué positivement cette année. Après tout, pour le titre de Miss France 2023, l'élection à venir le samedi 17 décembre 2022 a été ouverte aux candidates déjà mamans, mais également aux participantes transgenres.

Pas de place pour les candidates rondes à Miss France ?

Une évolution attendue et saluée par de nombreux observateurs, malheureusement gâchée par un retour en arrière ridicule au sujet d'un ancien critère : le physique des prétendantes. Là où l'élection de Vaimalama Chaves en 2018 avait ouvert la porte à des femmes un peu plus rondes, ce qui avait maladroitement fait dire à Sylvie Tellier en 2019 auprès de la Provence, "les petites filles s'identifient plus à une Vaiana qu'à une Cendrillon", la désormais présidente d'honneur de Miss France a cette fois-ci profité d'une interview accordée à Paris Match pour tacler de telles candidates.

"Les candidates rondes ? Le public ne vote pas pour elles. Les Français ont des critères de beauté", a-t-elle expliqué froidement. Puis, comme si la remarque n'était déjà pas assez violente, celle qui a été remplacée par Alexia Laroche Joubert à la tête de l'organisation, n'a pas hésité à balancer : "Moi-même, je suis d'une génération où la beauté telle qu'on nous la définissait correspondait à une Isabelle Adjani, à une Cindy Crawford... et pas à une Ashley Graham".

Une simple maladresse ou un avis à la limite de la grossophobie ? Cet avis risque en tout cas de faire réagir...