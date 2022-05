Miss France 2023 : Andréa Furet, première candidate transgenre du concours

Qu'en pense Diane Leyre ?

Dans une interview qu'elle nous a accordée en février 2022, Diane Leyre, Miss France 2022, a évoqué le fait que le concours de beauté soit désormais ouvert aux femmes trans. "Je n'ai pas à donner mon avis là-dessus. Maintenant, je trouve qu'on fait une polémique de quelque chose qui effectivement, est dans les règles. Miss France dit, selon les règles, que si on est d'état civil féminin, on peut se présenter à Miss France. Donc si une personne transsexuelle est d'état civil féminin, évidemment qu'elle peut se présenter à Miss France et peut-être que je la verrai en région" a-t-elle expliqué.

"Maintenant, la vraie question c'est : est-ce que les Français sont prêts à adopter une personne transgenre à Miss France ? Parce que nous, Miss France, on l'a mis dans nos règles, donc maintenant c'est à vous de nous le dire" a-t-elle conclu.