"Le plus grand film Marvel depuis Endgame" : Black Panther 2 est 100% validé par les internautes

Black Panther : Wakanda Forever est le dernier film de la phase 4 du MCU, initiée avec la sortie de Black Widow en 2021. On y a découvert de nouveaux héros comme Shang-Chi ou Les Éternels et retrouvé Spider-Man (dans Spider-Man : No Way Home), Doctor Stranger avec Doctor Strange in the Multiverse of Madness ou encore Thor dans Thor : Love and Thunder.

Une page se tourne pour le MCU qui va mettre désormais en avant un tout méchant : le terrible Kang joué par Jonathan Majors. Après une apparition dans la série Loki, il sera de retour dans Ant-Man et la Guêpe : Quantumania qui sortira en février prochain.