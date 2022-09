"Je vais t'enc*ler" : aurait-on trouvé la pire demande en mariage de l'univers ? Cocorico, elle est française...

Après la demande en mariage d'Illan qui a été recalé par Isabeau dans Les Princes de l'amour 9, ou encore une demande en mariage gênante dans La robe de ma vie, on pensait avoir tout vu. Mais non, il y a pire niveau demandes en mariage. On pense même avoir trouvé l'une des pires, si ce n'est LA pire, demande en mariage de l'univers.

C'est le compte Twitter @iselemramos qui a tweeté : "C'est la pire demande que j'ai vue de ma vie". Et clairement, en voyant la vidéo, on confirme. "Maintenant, je veux juste te dire que je t'aime, ça fait 3 ans qu'on est ensemble" commencé par dire la femme à son chéri. "Ah bon ?" répond-t-il. "Et que, même si des fois tu me casses les c*uilles", "et que je te casse les c*uilles par la même occasion" continue-t-elle, "Ah ben tu fais bien de le dire" ajoute-il. Et elle ajoute : "Tu sais très bien que je t'aime". "Première nouvelle" lâche encore son compagnon, qui se fait alors recadrer par une amie présente : "Bon, tais-toi".