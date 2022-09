"Je vais pas m'en remettre", "quel délire" : l'identité du Cône dans Mask Singer 4 a vraiment fait rire le web

Par Aubéry Mallet Journaliste Séries, cinéma, télé Aubéry Mallet est journaliste spécialisée séries. Fan du petit écran, elle a tout vu (ou presque) de Game of Thrones à Pretty Little Liars, de La Chronique des Bridgerton à Stranger Things en passant par Gossip Girl ou Friends.

A chaque numéro de Mask Singer 4, on a droit à une nouvelle surprise. Dans l'épisode diffusé ce mardi 20 septembre 2022, le Chevalier s'est démasqué et les téléspectateurs de TF1 ont pu découvrir deux costumes éphémères : le Viking et le Cône. Oui, un cône de chantier ! Le personnage a été démasqué et son identité a fait rire tout le monde.

Les internautes se sont bien marrés L'identité du Cône a en tout cas bien fait marrer les internautes. Sur Twitter, ils ont été nombreux à réagir au démasquage. "Lol énorme le cône et son identité, best saison" ; "Quelle délire" ; "Tellement drôle" ; "Je vais pas m'en remettre" ou encore "Incroyable" ont twitté les internautes.

Sous le costume du cne de chantier se cachait... Michel, le mari de Chantal Ladesou. Quelle dlire ! "Il fait chaud, l-dessous". #MaskSinger — Jonathan Tout TV (@JJBaies) September 20, 2022

#masksinger tellement drle aussi ce costume de cne de chantier — houseofleaves (@houseofleaves42) September 20, 2022

L'mission s'arrtera jamais Le cne orange, je vais pas m'en remettre #MaskSinger — Elodie (@James7231) September 20, 2022

Lol enorme le cone et son identit best saison #MaskSinger — (@MonkeyDMarc1) September 20, 2022

#MaskSinger Michel le mari de Chantal c'est grave drle pic.twitter.com/P6A0mrvL1q — Arizona (@ArizonaTourlan) September 21, 2022

Mdr le mari de Chantal est tellement drle #MaskSinger — Emilie Weasley (@serivore1) September 21, 2022

Le cne est plus styl que certains perso de la saison MDR #MaskSinger — (@rockofdomi) September 20, 2022

Incroyable le cne de chantier c'est Michel le fameux Michel mari de tata Chantal mme s'il risque de passer un sale quart d'heure

#MaskSinger — (@monjolicaprice) September 20, 2022

La semaine prochaine, de nouveaux candidats seront démasqués dans Mask Singer. Cinq d'entre eux sont encore en lice : le Singe, la Mariée, l'Eléphant, l'Ours et la Tortue. Qui se cache sous ces costumes ? En tout cas, l'un de ces personnages énerve déjà pas mal le web.