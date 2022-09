"Elle a du coûter trop cher pour être éliminée dès le début" : cette star de Mask Singer que les internautes ne supportent plus

Mask Singer 4 : plus aucun suspense pour le Singe ?

L'enquête continue sur TF1, avec Mask Singer 4 (Camille Combal et la prod avait teasé la saison 4 à PRBK). Dans le dernier prime de l'émission de ce 13 septembre 2022, le Pharaon a été démasqué, tout comme le Dalmatien qui a été trouvé. Mais cette star encore en compétition, cachée dans son costume, commence à insupporter les internautes. Il s'agit du Singe, qui dissimulerait la chanteuse Alizée.

Les enquêteurs Jeff Panacloc, Kev Adams et Vitaa ont grillé l'interprète de Moi... Lolita. Pour eux, pas d'hésitation, ce serait Alizée dans le costume. Et de nombreux twittos en sont aussi persuadés. Du coup, ils ne supportent plus de voir le singe encore dans la saison 4 de Mask Singer, car son identité ne ferait aucun doute. Ils espèrent que le Singe sera démasqué et partira pour pouvoir se concentrer sur les autres personnages où ils doutent encore, comme par exemple le Chevalier.