Mask Singer 4 : qui est le Pharaon ? Et si tout le monde se trompait sur ces indices qui semblent trop évidents ?

L'enquête vient de commencer ! Ce mardi 23 août 2022, TF1 a lancé Mask Singer 4 et a présenté 6 nouveaux personnages : le Dalmatien, le Bébé, la Souris, le Pain d'épices, l'Éléphant et le Pharaon. Malheureusement, deux d'entre eux ont déjà dû quitter l'aventure : le Bébé et le Pain de d'épices, qui cachaient respectivement Marianne James et Frédéric Diefenthal.

Parmi les restants, un personnage a particulièrement attiré l'attention du tout nouveau jury d'enquêteurs, composé de Kev Adams, Chantal Ladesou, Vitaa et Jeff Panacloc : le Pharaon. Mais quelle star se cache en dessous ?

De nombreux indices déjà révélés

- Ce qui l'intéresse surtout, c'est le jeu

- Le Pharaon est passionné de foot. "Je me souviens de France-Brésil quand j'étais môme (...) j'ai hurlé et j'ai su que toute ma vie je serai fidèle au ballon rond", déclare-t-il

- Il a écrit un livre sur cette passion, mais aussi sur d'autres. "Quand j'aime, j'écris. les femmes, les auteurs, le foot... je leur ai donné mes mots", révèle-t-il

- Le Pharaon se contente d'être désormais "spectateur" des terrains de foot.

- Tout comme le Pain d'épices, il a cumulé plus de 10 millions d'entrées au box office.

- Dans son portrait, on voit la Tour Eiffel (serait-il fan du PSG ?) et dans son casier : le drapeau de la France et une veste avec écrit "IS"

Qui se cache derrière le masque ?