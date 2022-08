Mask Singer 4 : 10 punchlines de Chantal Ladesou qui ont fait pleurer de rire les internautes

Après l'épisode 1 dans lequel on a vu le Bébé et le Pain d'épices se faire démasquer, Mask Singer 4 était de retour sur TF1 ce mardi 30 août 2022 avec l'épisode 2. Les nouveaux enquêteurs, Kev Adams, Jeff Panacloc, Vitaa et Chantal Ladesou ont pu faire la connaissance de 6 nouveaux costumes : le Koala, le Génie, le Chevalier, le Singe, la Mariée et la Tortue. Lors de ce prime, Chantal Ladesou était encore en très grande forme et a fait marrer les téléspectateurs.

Chantal Ladesou charrie les personnages

Le costume de la Mariée, dont nous vous avons dévoilé tous les indices, ne lui a pas fait une grande impression. "Tu vois ta femme arriver comme ça le jour du mariage, c'est un peu glauque quand même", balance la comédienne au moment de son arrivée. Sa prestation vocale ne l'a pas spécialement emballée non plus : "Elle a une voix assez intéressante... cassée bien-sûr, de vieille fumeuse de gitane".

La Tortue en a également pris pour son grade : "On sent le mec qui a du bide et qui le cache !" et le Koala, qui cachait Marion Bartoli aussi : "C'est Chantal Goya à la bonne époque un peu, non ?"

Quant au Génie, quand tout le monde a évoqué le nom de Yoann Riou, qui était bien sous le costume, Chantal n'a plus eu aucun doute : "c'est lui, t'as raison. Il est aussi casse-couille !"

Enfin, l'enquêtrice a eu un vrai coup de coeur pour le Chevalier "Il fait ce qu'il veut avec son corps, avec le mien si il insiste !", déclare-t-elle, visiblement charmée. "Ça fait longtemps qu'ils bandent plus les boys bands !", balance-t-elle, sans filtre, lorsque ses collègues émettent l'hypothèse que la célébrité est un ancien membre d'un boys band.