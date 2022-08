Mask Singer 4 : le Koala démasqué ! Le jury hallucine, découvrez l'identité de la star sous le costume

On connaît enfin les 12 personnages de Mask Singer 4 ! Malheureusement, certain ont déjà quitté l'aventure... Le Bébé et le Pain d'épices ont été éliminés dans le premier épisode. Ils cachaient Marianne James et Frédéric Diefenthal.

Lors de ce deuxième prime, on a également pu faire la connaissance de la Mariée, du Singe, du Chevalier, de la Tortue, du Koala et du Génie. C'est le Koala qui a été éliminé au milieu de l'émission.

Tous les indices sur le Koala

- Il a joué avec Leonardo DiCaprio

-"Me retrouver sous ce masque, c'est presque une évidence. J'en ai déjà porté un, pourtant ce n'était pas moi"

- Il sait bien garder un secret, "discrétion royale oblige"

- "Le koala aime sa cour"

- "Vous m'avez vu à l'écran, vous m'avez vu hurler, crier mais ça parti du show"

- Il a évolué dans plusieurs pays, il a été "moqué et influencé"

- Être aux côtés de ses proches, c'est ce qu'il préfère

- Un bandeau de sport a été dévoilé comme objet

- Un garde qui joue avec un ballon

- Il a connu ses plus beaux succès à l'étranger

Qui était le Koala ?

Les indices n'ont pas du tout aidé le jury. Jeff Panacloc, qui est très fort depuis le début de la saison et à qui la production a même demandé de se calmer, pensait à une star de télé-réalité comme Loana.

De son côté, Kev Adams a sorti le nom de Sophie Tapien, sans grande conviction, tandis que Vitaa a cité l'actrice Claire Kleim.