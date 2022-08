Mask Singer saison 4 : "Faut se calmer !", un juré s'est fait taper sur les doigts par la prod pour une raison improbable

De nombreux changements sont à prévoir pour cette toute nouvelle saison de Mask Singer. Déjà, l'émission sera dorénavant diffusée le mardi et cette saison 4 va donc débuter le 23 août 2022. Outre le changement de jour, TF1 a également annoncé que le jury allait être presque totalement chamboulé. Seul Kev Adams reste en place, tandis que Jeff Panacloc, Chantal Ladesou et Vitaa remplacent Alessandra Sublet, Jarry et Anggun. Et il semblerait que ce soit la saison de trop pour l'humoriste, qui d'après Public, aurait été odieux sur le tournage.

"Pour cette saison 4, c'était le pompon. Il a été odieux avec certains candidats, surtout avec celui qui se cache sous le costume de l'ours. On a évité le clash parce que celui-ci n'a pas répondu, mais Kev a été d'un irrespect sans nom à son égard. Avec les autres jurés, ça n'a pas matché non plus, comme avec ceux des autres années au final !" a confié un membre de l'équipe de tournage au magazine.

"La production m'a demandé de lever le pied"

Dans une interview accordée au Figaro, un autre membre du jury a révélé s'être fait taper sur les doigts par la production, mais pour une toute autre raison : il était trop fort pour démasquer les stars présentent sous les masques ! "J'en ai trouvé un peu trop ! La production m'a demandé de lever le pied : 'Faut se calmer, il y a huit émission à faire', m'a-t-on dit", a confié Jeff Panacloc. "Je suis très premier degré et j'avais très envie de trouver", conclut celui qui a clashé Vitaa au Marrakech du Rire.

On a hâte de voir si il sera vraiment aussi fort qu'il le dit dans les épisodes !