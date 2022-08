"Ca n'a pas matché" : souvent critiqué sur Twitter, Kev Adams aurait été "odieux" avec une star de Mask Singer

La quatrième édition de Mask Singer sera l'occasion de retrouver Camille Combal ainsi que le jury en grande partie renouvelé. Le jury sera composé de la chanteuse Vitaa, de l'humoriste Jeff Panacloc et de l'actrice Chantal Ladesou, accompagnés de Kev Adams.

On a appris tous avec surprise le gros changement annoncé par TF1 pour cette nouvelle saison. En effet, le programme dans lequel les téléspectateurs doivent démasquer 18 célébrités cachées dans des costumes sera dorénavant diffusé le mardi au lieu du vendredi.

Avec Kev Adams "ça n'a pas matché"

Et on apprend aujourd'hui, grâce à nos confrères de Public, que Kev Adams, qui est le seul rescapé des précédentes saisons, aurait été odieux et n'a pas rendu la vie facile à certains candidats lors du tournage de la prochaine saison.

"Pour cette saison 4, c'était le pompon. Il a été odieux avec certains candidats, surtout avec celui qui se cache sous le costume de l'ours. On a évité le clash parce que celui-ci n'a pas répondu, mais Kev a été d'un irrespect sans nom à son égard. Avec les autres jurés, ça n'a pas matché non plus, comme avec ceux des autres années au final !" confie un membre de l'équipe de tournage. C'est donc avec beaucoup d'intérêt que les téléspectateurs essaieront de deviner qui se cache sous le costume de l'ours.

La dernière fois que Kev Adams avait fait parler de lui, c'était lors du Marrakech du rire en juillet, où il a été largement critiqué sur Twitter. Et ce dernier épisode sur son comportement avec les candidats de Mask Singer ne va donc surement pas arranger les choses.