Mask Singer 4 : qui se cache sous la Mariée, qui donne tant de mal aux enquêteurs ?

Mask Singer 4 démarre sur les chapeaux de roues ! Après Le Bébé (Marianne James) et le Pain d'épices (Frédérick Diefenthal) qui ont été éliminés dans l'épisode 1. Le Koala et le Génie ont été éliminés de l'aventure dans l'épisode 2 diffusé ce mardi 30 août 2022. Ils cachaient Marion Bartoli et Yoann Riou.

Mais l'enquête continue et le nouveau jury, composé de Kev Adams, Chantal Ladesou, Vitaa et Jeff Panacloc, doit encore démasquer 8 personnages : la Souris, le Dalmatien, l'Eléphant, le Pharaon, le Singe, la Mariée, la Tortue et le Chevalier.

Mais qui se cache la Mariée, dont le costume a émerveillé le public ? De nombreux indices sur son identité ont déjà été révélés.

Les Indices sur La mariée

- "J'adore le blanc, surtout associé au rouge et au bleu"

- Point commun avec le Singe, ils ont été couronnés d'or.

- Dans une église, la mariée a montré deux alliances où il était inscrit 2010/2016

- Elle est une fleur parmi les épines

- "Je sais ce que c'est d'être la seule et d'apparaître dans le club"

- Elle sait que la compétition va être rude

- Elle ne sous estime jamais ses concurrents

- Elle sait ce qu'elle veut et se donne les moyens d'y arriver

- "J'ai su faire les calculs, j'ai choisi ma voie, pas la plus évidente pour une femme"

- "Les femmes peuvent tout faire, j'ai ma place dans cette clique, je compte bien continuer", a-t-elle déclaré avant d'apparaître dans une cuisine

- Dans son casier, on trouve une serviette et une trousse de sport

Les théories des enquêteurs et des internautes

Jeff Panacloc, à qui la prod a demandé de se calmer car il devinait trop facilement, pense à Mercotte, Kev Adams à la footballeuse Laure Boulleau, Chantal Ladesou à l'actrice espagnole Victoria Abril.

Sur Twitter, on peut lire les noms de Nadia Roz, Adriana karembeu, Julie Andrieu ou Laure Manaudou.

Alors, qui est la célébrité cachée sous la Mariée ? Réponse dans les prochains épisodes de Mask Singer 4...